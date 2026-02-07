Arrivato dall' Union SG nella scorsa sessione estiva di mercato per 28 milioni, il croato fino ad ora ha totalizzato 32 presenze e 5 reti. Non proprio numeri soddisfacenti considerando poi che per buona parte delle presenze è partito dalla panchina. Il classe 2002 in una recente intervista nel suo paese ha espresso il desiderio di giocare di più e ha rivelato una conversazione con Mourinho sul fatto che il poco minutaggio datogli non lo aiuta in vista di una possibile convocazione per il Mondiale di giugno.

Nella giornata di ieri, al quotidiano A Bola, è arrivata la risposta dello Special One: "La mia prima missione come allenatore del Benfica è vincere le partite. L'obiettivo principale è sempre, e in qualsiasi circostanza, cercare di vincere il maggior numero di partite possibile. E quando faccio le mie scelte, è a questo che penso". E poi su Ivanovic: "Iva non ha giocato molto, ma è sempre stato presente, non è mai stato escluso da una singola squadra. L'ho utilizzato quando ho pensato di doverlo fare, quando era una partita in cui sentivo che le caratteristiche dell'avversario era ideali per schierarlo".