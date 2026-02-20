Ancora una volta il calcio diventa scenario di episodi di razzismo. Dopo i fatti accaduti alla stella verdeoro, il Brasile chiede dure sanzioni a FIFA e UEFA

Gianmarco Inguscio Collaboratore 20 febbraio - 10:25

Vinicius ha deciso il match valido per i playoff di Champions League tra Benfica e Real Madrid, disputato il 17 febbraio e terminato 0-1 in favore degli spagnoli. L'attaccante brasiliano ha realizzato il gol decisivo al 51' e, mentre festeggiava con i compagni di squadra verso la bandierina, è accaduto il triste gesto: dagli spalti sono iniziati a volare oggetti contro di lui, segno che il pubblico portoghese non ha preso di buon grado il gol subito. Ma non è tutto, perché quando il numero 7 stava facendo rientro verso il centro del campo, Gianluca Prestianini, calciatore argentino del Benfica, avrebbe rivolto insulti pesanti nei confronti di Vinicius, chiamandolo "scimmia".

Vinicius, la CBF chiede un'indagine approfondita a FIFA e UEFA — In merito a quanto riportato dallo Vinicius, il Real Madrid ha immediatamente fornito alla UEFA tutte le prove disponibili su quanto accaduto durante la partita. Successivamente, anche la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha pubblicato una dichiarazione in cui annuncia di aver presentato a FIFA e UEFA una richiesta di sanzioni ai danni dei responsabili degli insulti razzisti, oltre all'introduzione di regole più severe per contrastare episodi che, come confermato anche dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, non devono assolutamente verificarsi.

Proprio il presidente della Confederazione brasiliana, Samir Xaud, ha scritto nelle lettere inviate a UEFA e FIFA: "La CBF chiede un'indagine approfondita che porti a una sanzione esemplare. L'organo di governo del calcio europeo deve adottare tutte le misure necessarie per identificare e punire i responsabili di abusi razziali". Infine, anche la CBF ha concordato su quanto detto precedentemente da Infantino. Il calcio non deve essere scenario di razzismo.

Il comunicato della Confederazione calcistica brasiliana — Di seguito, la nota ufficiale della Confederazione pubblicata attraverso i propri canali ufficiali: "La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) esprime la sua solidarietà a Vinícius Júnior, vittima dell'ennesimo atto di razzismo questo martedì, dopo aver segnato per il Real Madrid contro il Benfica a Lisbona. Il razzismo è un crimine. È inaccettabile. Non può esistere nel calcio né altrove. Vini, non sei solo. La tua azione nell'attivare il protocollo è un esempio di coraggio e dignità. Siamo orgogliosi di te. Resteremo fermi nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Siamo al tuo fianco. Sempre".