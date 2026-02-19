Dopo la sfida contro il Benfica e il caso Vinicius-Prestianni, il Real Madrid ha deciso di passare per vie ufficiali, con il club madrileno che ha presentato all'UEFA tutte le prove raccolte per il caso.

Francesco Di Chio 19 febbraio - 15:31

Il Real Madrid, dopo i fatti accaduti a Vinicius JR nel match di Champions League contro il Benfica, ha deciso di trasmettere tutti i rapporti della propria indagine alla UEFA. E, dopo averli divulgati, ha pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare la consegna delle prove agli organi ufficiali.

Il caso Vinicius-Prestianni — Vinicius ha segnato con la maglia del Real Madrid il gol vittoria nella sfida contro il Benfica al 51esimo e, nel festeggiarlo, si è diretto verso la bandierina ballando. Dagli spalti sono iniziati a volare oggetti di qualunque tipo e, invitati dall'arbitro, lui e i suoi compagni si sono spostati verso il centro del campo. Nel farlo, è stato intercettato da Gianluca Prestianni, che, secondo la stella brasiliana e altri calciatori come Mbappè, gli avrebbe rivolto dei pesanti insulti a sfondo razzista, chiamandolo ripetutamente "scimmia". Come da protocollo l'arbitro ha sospeso il match per dieci minuti, che poi è ripreso regolarmente.

Il calciatore argentino ha tenuto la bocca coperta con la maglia per tutto il tempo, impedendo così alle telecamere di riprendere ciò che stava dicendo, e ha poi negato le accuse ricevute sui social: “Voglio chiarire che in nessun momento ho rivolto insulti razzisti al giocatore Vinicius Junior, che purtroppo ha frainteso ciò che credeva di aver sentito. Non sono mai stato razzista con nessuno. E mi dispiace per le minacce ricevute da giocatori del Real Madrid”.

Il comunicato del Real Madrid — Il comunicato integrale dei Blancos: "Il Real Madrid C.F. comunica che oggi ha fornito alla UEFA tutte le prove disponibili sugli incidenti accaduti lo scorso martedì 17 febbraio nella partita di Champions League disputata a Lisbona contro il SL Benfica. Il nostro club ha collaborato attivamente con l’indagine aperta dalla UEFA dopo gli inaccettabili episodi di razzismo vissuti durante quella partita. Il Real Madrid ringrazia per il sostegno unanime, l’appoggio e l’affetto ricevuti dal nostro giocatore Vinicius Jr. da tutti gli ambiti del calcio mondiale. Il Real Madrid continuerà a lavorare, in collaborazione con tutte le istituzioni, per sradicare il razzismo, la violenza e l’odio nello sport e nella società".

A seguito di ciò che è accaduto e dell'approfondimento interno del Real Madrid, la UEFA ha aperto un'indagine specifica designando un Ispettore di Etica e Disciplina per analizzare report della partita, rapporto dell'arbitro e qualunque tipo di prova audiovisiva per poter venire a capo di questo accaduto. Il Real Madrid ha fatto la sua parte, fornendo tutte le prove alla UEFA, ma resta il peso di quanto accaduto. Il caso Prestianni-Vinicius sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale che il calcio, a tutti i livelli, continui a lottare contro il razzismo e a promuovere rispetto e inclusione, dentro e fuori dal campo.