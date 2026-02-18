La nota influencer ha subito difeso il fidanzato nuovamente coinvolto in uno spiacevole caso di razzismo. Intanto la UEFA ha aperto un'inchiesta

Mattia Celio Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 18:02)

La vicenda che nelle ultime ore ha visto coinvolti Vinicius jr e Gianluca Prestianni in poco tempo ha fatto il giro del web arrivando anche dall'altra parte del mondo fino alle orecchie della fidanzata del numero 7 del Real Madrid. Sebbene fosse a Rio de Janeiro, Virginia Fonseca non è rimasta a guardare e, una volta venuta a conoscenza della situazione, ha subito lanciato la sua reazione.

"Dobbiamo parlare del suo coraggio". La fidanzata di Vinicius reagisce alle polemiche — Vinicius jr si è nuovamente trovato al centro di una questione di razzismo. Dopo aver realizzato la rete decisiva che ha consentito al Real Madrid di prendersi il primo round contro il Benfica, il brasiliano è stato verbalmente attaccato dal difensore dei lusitani Gianluca Prestianni. Subito dopo la rete del vantaggio il numero 7 dei blancos si è avvicinato all'arbitro dicendogli di aver ricevuto dal giocatore argentino un insulto razzista. Cosa che subito ha spinto il direttore di gara a fermare il gioco come stabilito dal protocollo antirazzismo.

La vicenda in poco tempo è arrivata anche in Brasile, patria dell'attaccante, dove risiede la fidanzata, la nota influencer Virginia Fonseca. Quest'ultima ha subito preso posizione a fianco al suo compagno commentando così: "Dobbiamo parlare del suo coraggio, della sua forza nell'affrontare tutto questo sul campo e continuare a farlo. Ha giocato una partita bellissima, ha segnato il gol della vittoria. Sono appassionato di lui. Sono sempre con lui e faccio sempre il tifo per lui".

La UEFA ha aperto un'inchiesta ufficiale sulla vicenda. L'argentina si è difeso affermando che la parola rivolta a Vinicius non era "mono" (scimmia) come il brasiliano aveva capito, ma "hermano" (fratello). Parole che non hanno convinto Kylian Mbappé e, soprattutto, Felipe Melo che subito si sono scagliati contro il classe 2006. Aggiornamenti dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.