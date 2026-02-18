L'icona dei portoghesi, bandiera ed ex dirigente biancorosso, ha usato parole pesanti per commentare il gesto avvenuto nella partita contro il Real Madrid. E non le ha mandate a dire nemmeno al suo ex club

Luca Gilardi Collaboratore 18 febbraio - 16:37

La partita tra Benfica e Real Madrid, valida per l'andata dei playoff di Champions League e vinta 0-1 dagli spagnoli, rischia di non essere ricordata per l'esito finale. A catalizzare la scena è stato infatti un episodio che ha fatto tanto discutere: le accuse di insulti razzisti rivolte da Vinicius Junior a Gianluca Prestianni.

L'accusa di Vinicius e la versione di Prestianni — Il gioco è stato interrotto intorno all'ora di gioco, dopo che l'esterno del Real Madrid ha segnalato all'arbitro François Letexier presunte offese razziste provenienti dall'argentino del Benfica. Secondo diversi giocatori madrileni, Prestianni avrebbe ripetuto più volte l'insulto "scimmia" al brasiliano. Un'accusa pesantissima, che ha immediatamente incendiato la serata e scatenato un'ondata di reazioni.

Il giocatore delle Aquile si è difeso pubblicamente con una storia su Instagram: "Ci tengo a precisare che in nessun momento ho pronunciato insulti razzisti contro Vinicius Junior, che purtroppo ha male interpretato ciò che pensa di aver sentito". Parole che il club portoghese ha scelto di sostenere apertamente, aggiungendo un messaggio di vicinanza: "Insieme, al tuo fianco".

Il duro attacco di Luisao al Benfica — Una presa di posizione che però ha provocato una frattura interna e, soprattutto, la durissima reazione di una delle figure più rappresentative della storia recente del Benfica: Luisao. Ex capitano, 535 presenze in maglia biancorossa e fino a poco tempo fa direttore tecnico, il brasiliano non ha usato mezzi termini: "È un grande club, amo il Benfica, è la mia seconda pelle. Bisogna essere segni di indossare questa maglia sacra. Questo testo è ancora più grave perché è menzognero. È stato razzista e me ne vergogno".

Luisao ha poi attaccato anche il modo in cui la vicenda è stata gestita, puntando il dito contro la tendenza a nascondersi dietro regolamenti e procedure: "Da quando esistono, tutti si nascondono dietro i protocolli". E ancora: "Se le cose sono evidenti, perché seguire il protocollo? Da qui la mia indignazione".

Nella notte, il Benfica ha provato a pubblicare un video per scagionare Prestianni, sostenendo che i giocatori del Real Madrid fossero troppo lontani per sentire. In realtà, come sottolineato da molti, le immagini sembrerebbero raccontare una storia diversa e in molti si sono schierati dalla parte di Vinicius.