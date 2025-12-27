Luca Gilardi

Collaboratore

Laureato in Giornalismo e Media digitali presso l'Università di Bologna e con una grande passione per il calcio. Sogno di diventare un giornalista sin da quando ero piccolo, quando mi dilettavo a redigere il giornalino della mia classe delle elementari. Oggi, cerco di andare oltre i novanta minuti di gioco, raccontando tutto quello che c'è dietro questo gioco meraviglioso. Ho sempre amato le varie culture e mi piace provare capire e a raccontare quelle situazioni meno conosciute. Oltre allo sport, la mia altra grande passione è la fotografia, con particolare riferimento per la ritrattistica. L'incontro umano e le emozioni che traspaiono da uno scatto, così come nel caso delle immagini sportive, sono due degli aspetti più belli di queste attività.