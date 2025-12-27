Luca Gilardi

Una ventata di napoletanità al Nord: alla scoperta del Napoli Club Pinerolo
Un tuffo in uno dei Napoli Club più importanti del Nord Italia
Laureato in Giornalismo e Media digitali presso l'Università di Bologna e con una grande passione per il calcio. Sogno di diventare un giornalista sin da quando ero piccolo, quando mi dilettavo a redigere il giornalino della mia classe delle elementari. Oggi, cerco di andare oltre i novanta minuti di gioco, raccontando tutto quello che c'è dietro questo gioco meraviglioso. Ho sempre amato le varie culture e mi piace provare capire e a raccontare quelle situazioni meno conosciute. Oltre allo sport, la mia altra grande passione è la fotografia, con particolare riferimento per la ritrattistica. L'incontro umano e le emozioni che traspaiono da uno scatto, così come nel caso delle immagini sportive, sono due degli aspetti più belli di queste attività.
Un tuffo in uno dei Napoli Club più importanti del Nord Italia
Scopriamo insieme uno dei più grandi club giallorossi del nord Italia
Il commento dell'ex giocatore partenopeo
L'analisi dell'ex difensore
Un grande senso di appartenenza e di attaccamento alla maglia
Il commento dell'ex difensore rossonero
La lega spagnola tende la mano ai calciatori
Una situazione preoccupante per i parigini
El Fideo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa
Il giovane centrocampista ha cambiato marcia
Il difensore ha pubblicato una storia che ha generato grandi polemiche
La scelta arriva a seguito dell'episodio della gara di andata
Una famiglia con il calcio nel sangue
L'ex difensore brasiliano ha commentato il brutto episodio
Il tecnico del Portogallo parla di CR7
Il tecnico dei Blues la prende sul ridere
La stella di Barcellona e Spagna rivela l'accordo con il brasiliano
La grande stagione del talento verdeoro
Forte autocritica da parte dei Blancos
Terminata la League Phase è tempo di pensare a playoff e ottavi
Il brasiliano è ormai un eroe in Andalusia
I catalani sono pronti ad espandere i propri confini
Sono stati rivelati alcuni retroscena su un rapporto che ormai era diventato irrecuperabile
Un episodio che fa discutere
L'affermazione che fa sognare i tifosi blaugrana
L'allenatore dei Villans racconta come stanno le cose
Le condizioni della stella dei Blancos
Il centravanti dovrà comparire davanti al giudice
Il difensore uruguaiano ha riabbracciato i propri compagni
Il difensore spagnolo si è trasferito in estate