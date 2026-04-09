Nel corso di questa intervista esclusiva, Filippo Galli ha analizzato il momento e la stagione del Milan, evidenziando come il tecnico livornese abbia rispettato le aspettative

Luca Gilardi Collaboratore 9 aprile - 15:15

Reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli, il Milan si prepara a tornare in campo, questa volta tra le mura amiche di San Siro. Sabato, alle 18, gli uomini di Allegri affronteranno l'Udinese, che nella scorsa giornata è riuscita a fermare il Como. Un avversario insidioso, che arriva in una fase particolarmente delicata per i rossoneri. La vetta della classifica è lontana ormai nove lunghezze, mentre il quinto posto dista sei punti.

Per analizzare la partita e il momento del Milan, abbiamo intervistato Filippo Galli, ex difensore rossonero tra il 1983 e il 1986. Tra i temi toccati non solo il match contro i friulani, ma anche il bilancio dell'operato di Allegri e un commento sul periodo opaco dei due talenti offensivi della squadra: Pulisic e Leao. Infine, il ricordo di Mircea Lucescu, scomparso lo scorso 7 aprile all'età di 80 anni.

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Galli: "Il Milan ripartirà subito. Allegri ha quasi raggiunto l'obiettivo" — Cosa si aspetta da Milan-Udinese? I rossoneri rischiano di risentire della sconfitta di Napoli?

"Mi aspetto di vedere una grande voglia di riscatto di fronte ai propri tifosi. Non penso che ci saranno conseguenze negative dopo la sconfitta al Maradona, ma solo la volontà di ripartire"

A cosa può ambire il Milan in questo finale di stagione?

"A mantenere il posto Champions, riducendo al minimo i rischi. E magari provare ad attuare il controsorpasso nei confronti del Napoli"

Come giudica l'operato di Allegri fino a questo momento? Dovrebbe osare di più?

"Nel complesso è sicuramente positivo. Ormai, ha praticamente raggiunto l'obiettivo dettatogli dal club. Poi, ha la sua idea di calcio e lavora con il materiale umano che ha a disposizione"

Pulisic, Leao e il ricordo di Lucescu — Pulisic vive un momento di grande difficoltà ed é a secco nel 2026: quale può essere la causa?

"A mio avviso ci sono due possibili motivazioni per le recenti prestazioni di Pulisic: da un lato, non vive una condizione fisica ottimale ed è una situazione che va avanti da tempo; dall'altro, forse, sta già pensando al Mondiale in casa"

Lui e Leao stanno risentendo di un modulo che non è esattamente nelle loro corde?

"È un modulo che garantisce una grande solidità difensiva e gli ha permesso di raggiungere l'obiettivo. Ci vorrà del tempo e molta disponibilità da parte di tutti per poter cambiare e andare in un'altra direzione"

Infine, un ricordo di Lucescu, suo allenatore ai tempi della Reggiana.

"Ho avuto Mircea come allenatore a Reggio Emilia. Ricordo che mi allenai una settimana e giocammo subito contro il Bologna. Eravamo in vantaggio 1-0 giocando un calcio spettacolare, quello che il mister amava. Poi, purtroppo, la partita finì con la vittoria del Bologna, non certo per sue responsabilità. Lo ricordo con grande affetto e stima".