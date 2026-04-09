L'entusiasmo attorno a Christian Pulisic si scontra oggi con un dato statistico che inizia a preoccupare seriamente l'ambiente rossonero. Il talento statunitense sta infatti attraversando una profonda crisi offensiva, non trovando la via della rete da ben 102 giorni. Questa prolungata e pesante astinenza dal gol incide inevitabilmente sul rendimento dell'attacco del Milan, bisognoso di maggiore concretezza. Le statistiche recenti evidenziano un netto calo di incisività negli ultimi metri, sollevando inevitabili interrogativi sulla sua condizione attuale.
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MILAN
Pulisic, un 2026 da dimenticare: Capitan America senza gol da 102 giorni
In questo finale di stagione, il Milan ha l'estremo bisogno di ritrovare i suoi attaccanti: Pulisic non segna da più di tre mesi
Il Milan ha bisogno del miglior Pulisic—
Nonostante l'impegno non manchi mai, i numeri impietosi certificano le attuali difficoltà dell'ex Chelsea nel finalizzare la mole di gioco creata. Per spezzare questo preoccupante digiuno, sarà fondamentale riaccendere al più presto la preziosa intesa con Rafa Leão. L'allenatore e i tifosi sperano in un rapido cambio di rotta, augurandosi che questo lungo blocco non finisca per intaccare la sua fiducia.
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Tornare a segnare è ormai diventata un'urgenza assoluta per Pulisic, chiamato a scacciare le critiche e a riprendersi il ruolo di trascinatore.
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