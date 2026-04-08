La Serie A in Australia: Milan, Inter, Juventus e Palermo in tournèe

Juventus, Milan, Inter e Palermo giocheranno una serie di partite a Perth dove i rossoneri sono già stati la scorsa estate

Federico Iezzi Collaboratore 8 aprile - 18:36

La Serie A ci riprova con l'Australia. Questa volta non si tratta di una partita del campionato ma di una serie di amichevoli. Giocheranno tre big del nostro campionato: Milan, Inter e Juventus. E non solo: ci sarà anche il Palermo.

La Serie A sbarca in Australia — Chi non muore ci riprova. E ci riprova la Serie A con l'Australia. Dopo il no dell'AFC (la confederazione asiatica di calcio), che aveva bloccato lo svolgimento, per la prima volta nella storia, di un partita di Serie A in Australia (trattasi di Como-Milan). La scorsa estate, per la verità, i rossoneri erano già volati nel paese dei canguri per una amichevole con il Perth. La prossima estate, dopo il Mondiale, ci saranno anche la Juventus, l'Inter e il Palermo. Una vera e propria tournè che farà da vetrina per il nostro campionato in quello che è un promettente mercato.

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Le partite tra Inter, Milan, Juventus e Palermo — Le date ufficiali non ci sono ancora ma, a meno di smentite dell'ultimo minuto, queste saranno le amichevoli previste. Ci sarà nientemeno che un derby di Milano a Perth il 5 agosto. Tre giorni dopo, sempre a Perth, è in programma un altro big match: si tratta di Juventus-Inter. I tifosi australiani non avranno invece il piacere di vedere Juventus e Milan giocare contro: i rossoneri, infatti, proseguiranno poi le loro amichevoli in altri lidi. Si giocherà uno Juventus-Palermo. Trattasi di una sfida sentita e molto attesa dai tanti emigrati e figli di emigrati siciliani presenti in Oceania. Questa partita è prevista per il giorno undici agosto.

Non è un caso la presenza del Palermo in questa serie di partite in Australia. Il club rosanero, infatti, è parte del City Group. Tale gruppo ha un club proprio in Australia, fra i tanti che controlla: è il Melbourne City.