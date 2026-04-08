Szczesny beccato in panchina al Barça mentre usa un compagno come scudo per assumere di nascosto una bustina di snus. Il polacco usa la versione moderna e legale senza tabacco, ma in Spagna il prodotto è a forte rischio restrizioni

Francesco Intorre 8 aprile - 16:19

Sabato scorso il Barcellona ha vinto il big match di Liga contro l'Atletico Madrid. A difendere la porta blaugrana c'era l'ormai titolarissimo Joan Garcia, con l'ex Juventus Szczesny a disposizione di mister Flick. Il polacco, seduto in panchina, è andato virale sui social per via di una scena quasi comica. Tutti sanno che il portiere è un fumatore accanito, come ammesso da lui stesso in passato, ma nessuno si aspettava di assistere ad una scena del genere durante lo svolgimento di una partita ufficiale.

Szczesny ha infatti chiesto al compagno Bardghji di fargli da scudo per coprirlo dall'occhio attento delle telecamere. Ma nonostante ciò, tutti hanno visto chiaramente quello che è successo. Il portiere polacco si è chinato dietro il giovane svedese e si è infilato di nascosto una bustina di snus in bocca, buttando poi tranquillamente la cartina sotto la sedia.

Cos'è lo snus moderno e come si assume — Lo snus tradizionale è un tabacco umido macinato svedese, e questa specifica versione è bandita in tutta l'Unione Europea, compresa anche la Spagna. Ma Szczesny, in realtà, non ha commesso nulla di illegale. Il polacco ha usato la versione moderna, che è al momento assolutamente lecita. Questa tipologia di snus contiene solo nicotina, acqua, fibre vegetali ed aromi, quindi non presenta al suo interno nessuna traccia di tabacco. Questa sostanza, peraltro molto diffusa e apprezzata tra i calciatori della Premier League, si posiziona tra il labbro superiore e la gengiva per circa un'oretta. In questo modo la nicotina viene assorbita direttamente dalla mucosa orale, senza doverla né masticare e né fumare. Quando si è raggiunta la soddisfazione desiderata, la bustina va semplicemente sputata.

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Il rischio restrizioni in Spagna — Ma perché allora questa scena ha creato così tanto scalpore e ha spinto il portiere a nascondersi? In Spagna, nonostante sia attualmente in commercio e perfettamente legale, il futuro dello snus è a forte rischio. Il governo sta attuando e studiando forti restrizioni per quanto riguarda l'uso di questa specifica sostanza. L'idea delle autorità spagnole sarebbe quella di introdurre un limite massimo di 0,99 mg di nicotina per ogni singola bustina e, soprattutto, aggiungere il divieto totale di usare aromi diversi dal tabacco, in quanto profumi e sapori buoni potrebbero favorire ancora di più la dipendenza a causa del buon gusto. Se questa rigida normativa dovesse diventare realtà, il suo utilizzo tra la popolazione potrebbe crollare vertiginosamente. Quindi, nonostante la sua perfetta legalità attuale, lo snus non è esattamente ben visto in terra iberica, ed è proprio per questo motivo che Szczesny ha preferito assumerlo in maniera quasi clandestina.