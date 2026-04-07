Cancelo sul futuro: “Resto al Barcellona? So cosa voglio l’anno prossimo”

Champions, Liga, Mondiale e poi futuro. I prossimi mesi per il laterale saranno fondamentali

Michele Massa 7 aprile - 15:00

Dopo un periodo complicato in Arabia Saudita, Joao Cancelo è ritornato in Europa aprendo la sua seconda parentesi col Barcellona. L'esterno in Spagna è rapidamente tornando ai suoi livelli, recuperando anche la convocazione con la Nazionale portoghese. Intervistato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, Cancelo ha risposto ad alcune domande sul suo futuro.

Cancelo a tutto tondo, tra futuro e Atletico Madrid il portoghese risponde — Intervistato in merito alla sua situazione, Cancelo ha detto: “So cosa voglio l’anno prossimo. Se resto? Ci sono sempre opzioni”, esprimendo con queste parole la chiarezza sulla sua volontà personale ma anche il fatto che non ha ancora definito quale strada prenderà. Nonostante qualche giorno fa, in una toccante intervista ha svelato un sogno per la mamma: "Mia mamma sognava il mio ritorno in Portogallo col Benfica. Un giorno mi piacerebbe tornare al club lusitano per realizzare il sogno della persona più importante della mia vita".

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Sulla sfida di Champions Joao Cancelo ha poi dichiarato: "Ci aspettiamo il solito Atletico che abbiamo sempre affrontato in questi anni. Li conosciamo, sono molto intensi, aggressivi e hanno qualità da vendere con i propri singoli. Noi però siamo il Barcellona, dovremo imporre il nostro gioco, e portare a casa il miglior risultato possibile. E' una partita importante, dare il massimo e portarci in vantaggio in vista della sfida di ritorno".

Il Barcellona a distanza di pochi giorni dunque ritorna ad affrontare l'Atletico Madrid. Dopo la vittoria in campionato, Yamal e compagni vorranno bissare il successo per dare un'importante segnale in vista poi della sfida di ritorno. Dall'altro parte Simeone è pronto alla "vendetta", con un modulo nettamente più offensivo al netto delle tante assenze che hanno tormentato i Colchoneros nelle ultime settimane.