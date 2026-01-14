Nel corso di questa sessione di calciomercato, il Barcellona ha preso in prestito João Cancelo . Nella giornata di ieri, infatti, la squadra della Liga spagnola ha ufficializzato l'arrivo del portoghese dai sauditi dell' Al-Hilal , allenati da Simone Inzaghi. Durante la sua carriera agonistica, tra l'altro, il classe 1994 ha già vestito la maglia del Barça, precisamente nella stagione 2023/2024 e, anche in quel caso, in prestito. In quegli anni, Cancelo era di proprietà del Manchester City . Ieri, si è tenuta anche la conferenza stampa di presentazione del calciatore lusitano, che ha speso parole al miele per il club spagnolo.

Due anni dopo la prima volta, il classe 1994 ha fatto il suo ritorno al Barcellona. Su di lui c'era anche l' Inter , ma alla fine ha prevalso la volontà del giocatore di vestire nuovamente la maglia della catalana. Ieri, oltre ad aver firmato il contratto, Cancelo ha parlato anche in conferenza stampa. Le sue parole : "Il Barça, per me, è il miglior club del mondo nonché l'unico che mi fa venire la pelle d'oca. Parlando con l'Al-Hilal, c'era la possibilità di andarmene. Diverse squadre erano interessate, ma quando mi ha chiamato Deco ho dato priorità al Barcellona e l'avrei aspettato. Chi mi conosce sa che i miei idoli, come Dani Alves e Ronaldinho, hanno vestito la maglia del Barça. Poi m'identifico molto con il pensiero di questo club".

In seguito ha dichiarato: "Mi hanno accolto benissimo. Il Barcellona vive per vincere titoli. I ragazzi sono cresciuti e migliorati molto, ho un buon rapporto con tutti ed il gruppo è molto buono. Lamine Yamal ha avuto un'incredibile evoluzione e Flick mi ha detto che il suo talento aiuta molto. Con l'allenatore non ho ancora parlato della mia posizione in campo, ma darò il massimo e sono disposto a giocare dove vuole lui. Mi piace come gestisce la squadra, molto offensivo, si basa sul possesso palla e penso che si adatti bene al mio modo di giocare. Il mio obiettivo è dare una mano e vincere titoli". In conclusione, ha parlato della sua prima volta al Camp Nou da giocatore del Barça: "Me ne ha parlato la mia ragazza e sarà un'emozione unica. Probabilmente piangerò".