Al-Hilal batte Al-Nassr 3-1: Inzaghi vola a +7 dalla squadra di CR7

Jacopo del Monaco 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 09:08)

In occasione della quindicesima giornata della Saudi Pro League, l'Al-Hilal ha ospitato l'Al-Nassr. I due club hanno dato vita ad un importante scontro diretto, visto che occupano le prime due posizioni della classifica. I padroni di casa, allenati dall'ex Inter Simone Inzaghi, hanno battuto 3-1 la squadra di Jorge Jesus. Grazie al match di ieri, l'Al-Hilal ha ottenuto la diciannovesima vittoria di fila ed ora è primo con 7 punti in più rispetto agli avversari affrontati ieri. L'Al-Nassr, dal canto suo, ha ottenuto la terza sconfitta di fila ed è il quarto match in cui non vince.

L'Al-Hilal vince 3-1 contro l'Al-Nassr e vola a +7 — Lo scontro diretto tra le due squadre ha avuto luogo presso la Kingdom Arena di Riyadh. Nei minuti finali del primo tempo, Cristiano Ronaldo ha sbloccato il match per l'Al-Nassr rispondendo anche ai tifosi avversari che intonavano il coro "Messi, Messi". Al 57' di gioco, Salem Al-Dawsari riporta il match in equilibrio e, poco dopo, la partita cambia perché il portiere della squadra ospite Al-Aqidi viene espulso per condotta violenta. I padroni di casa segnano, al minuto 81, la rete del vantaggio con Mohamed Kanno su assist di Ruben Neves che, nei minuti di recupero della ripresa, ha segnato dal dischetto la rete che ha chiuso definitivamente i giochi.

Il club allenato da Inzaghi si porta così a quota 38 punti, confermando il primo posto con un distacco di sette punti dall'Al-Nassr che, fino a poche giornate fa, era capolista della Saudi Pro League. Prima di ieri, l'Al-Hilal non batteva i cugini di Riyadh in campionato dal 3-0 datato 1° dicembre 2023. Per quando riguarda l'Al-Nassr, invece, si tratta della terza sconfitta di fila, nonché la quarta partita in cui non ha conquistato la vittoria. I Faris Najd non perdevano tre partite di fila in una singola stagione da aprile del 2024. In quel mese, hanno perso in Saudi Pro League contro l'Al-Read e in Champions i due match dei quarti di finale contro gli emiratini dell'Al-Ain. Considerando soltanto il campionato, invece, non perdevano tre match consecutivi dal 2020, quando sono stati battuti da Al-Fateh, Al-Taawoun ed Al-Shabab.