Con la doppietta di ieri sera il brasiliano ha toccato 7 reti in sole 5 partite contro i blancos. Un incubo del quale Florentino Perez si è "innamorato"

Mattia Celio Redattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 19:46)

Una nuova doppietta, vittoria e Supercoppa in bacheca. Se ieri la squadra di Hansi Flick ha avuto la meglio sul Real Madrid lo deve esclusivamente a Raphael Dias Belloli, noto semplicemente come Raphinha. Da quando il tedesco siede sulla panchina catalana, il brasiliano sta collezionando numeri stratosferici e con i due gol di ieri sera è arriva a ben 7 reti nel Clasico in sole 5 partite. Un vero incubo per il Real Madrid, un incubo che si è guadagnato l'ammirazione anche di Florentino Perez.

Barcellona, Raphinha mostruoso. E che numeri contro il Real Madrid! — Ormai è risaputo. Tutte le volte che Raphinha vede il Real Madrid si salvi chi può. L'attaccante brasiliano è stato nuovamente protagonista con una doppietta decisiva nel 3-2 finale con il quale il Barcellona ha battuto i blancos e messo in bacheca la sua 16^Supercoppa di Spagna. E non solo. Con i due gol di ieri sera l'ex Leeds ha dimostrato di saper solo vincere le sfide contro il club di Florentino Perez, infatti il brasiliano ha vinto tutti i Clásico disputati sotto la guida di Flick e segnato 7 gol in 5 partite. Numeri semplicemente incredibili.

Ha segnato una rete nella vittoria per 4-0, ha realizzato una doppietta nella finale di Supercoppa della scorsa stagione, ha aggiunto altri due gol in campionato al Montjuïc e, appunto, i due gol di ieri sera nella finale di Supercoppa di Spagna. Solo nella finale di Coppa del Re dello scorso 26 aprile non ha trovato la via del gol. Mentre la sfida del Bernabeu dello scorso ottobre non ha potuto giocarla per infortunio.

Hansi Flick non ha potuto fare altro che usare parole al miele per il classe '96 in conferenza stampa al termine della partita: "Ha una mentalità incredibile. È molto dinamico e questo influenza la squadra. Ha sprecato la prima occasione, ha segnato la seconda e questo gli ha dato fiducia. Porta molta intensità e la trasmette in campo". Sotto la guida del tecnico tedesco, inoltre, la sua media gol è migliorata: mentre la scorsa stagione segnava ogni 137 minuti, ora segna ogni 100.

Un giocatore completamente ritrovato e che rappresenta quasi il cuore del Barcellona. Con il suo carisma e la sua determinazione riesce sempre a prendere la squadra sulle spalle. In ogni partita Raphinha dà sempre il suo contributo. Un elemento indispensabile. E di questo se ne è accorto anche Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid ha infatti dichiarato di provare grande ammirazione per l'attaccante brasiliano, molto più di Lamine Yamal. Conquistare il numero uno del club rivale per eccellenza non è certo un traguardo da poco.