La CAF ha aperto un'indagine sui gravi fatti accaduti durante e dopo la partita tra Super Eagles e guerrieri del deserto. Molti giocatori e non solo sono finiti sotto osservazione

Mattia Celio Redattore 12 gennaio - 17:57

Dopo 48 ore dal fischio finale la partita tra Nigeria e Algeria lascia ancora discutere. La sfida, come ricordiamo, ha visto le Super Eagles vincere 2-0 qualificandosi così alla semifinale della Coppa d'Africa, ma al triplice fischio ci sono stati momenti di grande tensione tra le due squadre ma anche grandi polemiche contro gli arbitri e scontri sugli spalti. Proprio per questo, la Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha deciso di intervenire.

Coppa d'Africa, aperta un'indagine su Nigeria-Algeria. La situazione — I gravi disordini scoppiati al termine della partita Nigeria-Algeria non sono passati inosservati agli occhi della CAF. La Confederazione Africana di Calcio ha infatti ufficialmente aperto un'indagine e, da quello che le immagini hanno mostrato, più di qualche giocatore rischia gravi sanzioni. La partita era terminata 2-0 per le Super Eagles, risultato arrivato al termine di una partita nettamente dominata da Osimhen e compagni, ma agli algerini il KO non è affatto andato giù.

Al fischio finale, le immagini hanno mostrato diversi componenti dell'Algeria, tra giocatori e staff, scagliarsi contro l'arbitro Issa Sy e gli ufficiali di gara, arrivando a rincorrerli nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Momenti veramente spiacevoli che la CAF non ha certo intenzione di lasciare impuniti. Ma episodi del genere non sono avvenuti solo sul terreno di gioco. Nel mirino dell’indagine sono finiti anche gli scontri avvenuti successivamente tra giornalisti marocchini e algerini nella tribuna stampa. Altro segnale di un clima estremamente teso attorno alla partita.

La Nigeria, dunque, si è portata a casa il risultato e la qualificazione alla semifinale della Coppa d'Africa. Tuttavia l'Algeria sembra non riconoscere la superiorità dell'avversario. La Federazione algerina, infatti, ha parlato anche di decisioni arbitrali che hanno penalizzato "i guerrieri del deserto" tanto che avrebbe già presentato un reclamo formale alla CAF e alla FIFA, contestando sia alcune decisioni chiave, come un presunto fallo di mano in area nigeriana, che l’atteggiamento degli arbitri nei confronti dei giocatori bianco-verdi. La situazione verrà approfondita nelle prossime settimane.