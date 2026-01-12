La filosofia degli Spurs per quasi tutta la partita è quella di una squadra che aspetta l'errore avversario per ripartire in contropiede, se fossimo in Italia il club londinese verrebbe tranquillamente ribattezzata come una provinciale. Se in FA Cup il cammino del Tottenham si è interrotto già a gennaio, in campionato le cose vanno di male in peggio. Gli Spurs occupano la quattordicesima posizione in classifica a quota 27 punti, addirittura a 22 punti di distanza dai rivali cittadini dell'Arsenal che comandano in testa. Situazione drammatica. Thomas Frank dopo gli anni trascorsi al Brentford con cui aveva messo in mostra un calcio divertente e di qualità, aveva accettato la panchina del Tottenham senza esitare. Ma adesso potrebbe essere la società del club londinese a non esitare, in caso di prossima sconfitta, nel comunicare l'esonero al manager danese.

Tutti i problemi del Tottenham: da Vicario a Richarlison

La squadra non ha un vero e proprio leader, in attacco si fa una fatica tremenda a fare gol con Richarlison che tra problemi fisici e incostanza non può garantire un numero di gol sufficiente per predisporsi obiettivi importanti. Anche Guglielmo Vicario inizia ad avere dalla sua critiche e l'ammirazione che il pubblico degli Spurs aveva nutrito per l'ex portiere dell'Empoli, via via sta svanendo. La sensazione è che si cerchi un colpevole a tutti i costi. L'esonero di Thomas Frank potrebbe essere vicino. Ma le colpe sono da dividere anche con la società che sul mercato non ha operato forse in maniera oculata. Il Tottenham, così come il Manchester United. attualmente è un club da rifondare?