Nella serata della sconfitta in Supercoppa Spagnola c'è comunque una buona notizia per il Real Madrid: il suo giovane talento potrebbe aver trovato il contesto adatto per esplodere.

Pietro Rusconi Redattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 14:52)

Come un lampo all'improvviso. Così si è presentato Endrick ai suoi nuovi tifosi francesi del Lione. Il brasiliano ha vissuto mesi difficili all'ombra del palazzo reale di Madrid. Infatti se la prima stagione coi blancos lasciava ben sperare per il futuro, non si può dire lo stesso dell'inizio della sua seconda annata. Con Carlo Ancelotti, suo attuale CT in nazionale, le statistiche parlano di 37 partite con 7 reti (vice-capocannoniere della Copa del Rey con 5 marcature). Non male per un ragazzo 2006 alla sua prima esperienza oltreoceano.

Tuttavia con Xabi Alonso l'esperienza madridista non è andata altrettanto bene. Per il giovane brasiliano infatti le presenze nel 2025-26 si contano sulle dita di una mano: 3, di cui 1 in Liga, 1 in Champions e 1 in Copa del Rey (con 0 reti). Il malcontento dell'entourage per i pochi minuti concessi è aumentato a tal punto da far richiedere una cessione in prestito per il ragazzo. Così, nell'immediata apertura del calciomercato invernale, Endrick è stato spedito all'Olympique Lyon con la formula del prestito oneroso.

Lione, l'esordio coi botti di Endrick — Il Lione, potenzialmente, rappresenta un'ottima occasione sia per il Real che per il ragazzo. La squadra francese è allenata da Paulo Fonseca, un allenatore che sta compiendo un grande lavoro con una rosa molto giovane (a soli 2 punti dalla Champions). Il nazionale brasiliano aiuterà una fase offensiva finora retta da Pavel Sulc e Alfonso Moreira. Il tempo a disposizione di Endrick non è molto: infatti il prestito scadrà al termine della stagione (con la possibilità di rinnovo, sempre che la panchina del Real non cambi...). Proprio per questo motivo, il classe 2006 non sta perdendo tempo.

Nella serata di ieri sera è arrivato dunque l'esordio assoluto con il club francese. Il contesto era la sfida col Lille (ex squadra di un applaudito Fonseca) in Coppa di Francia ed Endrick è stato inserito immediatamente fra i titolari, in posizione di ala dx. Al primo tocco della sua partita è stato subito chiaro il perché dell'ingente spesa spagnola nell'estate 2024 (47,5 milioni di euro).

Al 4 minuto il calciatore ha condotto palla sulla fascia, poi ha sterzato verso il centro e scaricato una botta che ha costretto il portiere del Lille a mandare il pallone sul palo. Da quel momento il brasiliano ha preso sempre più fiducia, tirando spesso (6) e diventando imprendibile. A fine partite saranno 3 dribbling riusciti su 7 con 8 duelli vinti a terra su 13 tentati. Non limitandosi a dimostrare tutto il suo repertorio, Endrick ha anche segnato il gol partita al 42esimo, grazie ad un taglio perfetto sulla dx. Il Real Madrid nel frattempo osserva.