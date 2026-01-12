derbyderbyderby calcio estero Atletico Madrid, Simeone si scusa con Florentino e Vinicius: “Ho sbagliato, non era giusto”

Atletico Madrid, Simeone si scusa con Florentino e Vinicius: “Ho sbagliato, non era giusto”

Le parole dette all'attaccante brasiliano avevano scatenato molte polemiche. Durante la conferenza stampa di oggi il tecnico argentino si è scusato per il gesto
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

Atletico Madrid, Simeone si scusa con Florentino e Vinicius: “Ho sbagliato, non era giusto”- immagine 2

Archiviata la Supercoppa di Spagna, l'Atletico Madrid si prepara per la sfida contro il Deportivo La Coruna in programma domani alle 21, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. I Colchoneros sono reduci dal KO contro il Real Madrid nella semifinale di Supercoppa, una sconfitta che Diego Simeone e giocatori hanno messo un po' a mandare giù. Primo tra tutti proprio il tecnico argentino. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

