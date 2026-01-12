Dopo soli sette mesi, l'avventura dell'ex centrocampista alla guida dei Blancos termina con la finale di Supercoppa Spagnola persa

Jacopo del Monaco 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 18:53)

In questi minuti, il Real Madrid ha annunciato l'addio di Xabi Alonso. L'ex centrocampista nato a Tolosa, che ha fatto le sue fortune sulla panchina del Bayer Leverkusen, lascia il suo incarico da allenatore dei Blancos. La sua avventura, iniziata nel mese di giugno al Mondiale per Club, termina dopo soli sette mesi. Nemmeno 24 ore fa, il Real ha perso 3-2 il Clásico contro il Barcellona allenato dal tedesco Hansi Flick, valevole per la finale della Supercoppa Spagnola. L'ex calciatore di Liverpool e Bayern Monaco, quindi, lascia il Real dopo 34 panchine, durante le quali ha collezionato 24 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Per di più, lo lascia anche al secondo posto della Liga, a -4 dal Barça capolista.

Xabi Alonso lascia il Real Madrid: il comunicato ufficiale del club — Attraverso il proprio sito ufficiale, la compagine della capitale spagnola ha annunciato questa novità riguardante la Prima Squadra. Il Real Madrid, dopo averlo ingaggiato che ha preso il posto di Carlo Ancelotti, ha dichiarato che questa decisione è stata presa di comune accordo con l'ex centrocampista. Quest'ultimo, durante la sua carriera agonistica, ha vestito la camiseta blanca dal 2009 al 2014 vincendo sei titoli, tra cui la Champions League nella stagione 2013/2014 vinta battendo 4-1 in finale i cugini dell'Atlético Madrid. Di seguito, il comunicato ufficiale del club:

"Il Real Madrid CF desidera annunciare che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo incarico di allenatore della prima squadra.

Xabi Alonso porterà sempre con sé l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Real, perché è una leggenda di questa squadra e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa.

Ringraziamo Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il duro lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e auguriamo loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita".

UFFICIALE: Arbeloa nuovo allenatore della Prima Squadra — Poco dopo aver annunciato l'addio di Xabi Alonso, le Merengues hanno comunicato sul proprio sito il nome del nuovo tecnico: l'ex difensore nonché prodotto della cantera del Real Álvaro Arbeloa, che ha due anni in meno del suo predecessore. Di seguito, il comunicato ufficiale:

"Il Real Madrid CF annuncia che Álvaro Arbeloa sarà il nuovo allenatore della prima squadra.

Álvaro Arbeloa è l'allenatore del Castilla da giugno 2025 e ha trascorso tutta la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid dal 2020. Ha allenato l'Under 14 A nella stagione 2020-2021, vincendo il campionato, l'Under 16 nella stagione 2021-2022 e l'Under 19 dal 2022 al 2025. Come allenatore dell'Under 19, ha vinto il triplete nella stagione 2022-2023 (Campionato, Coppa del Re e Coppa dei Campioni) e il campionato nella stagione 2024-2025".

"Da giocatore, Álvaro Arbeloa ha fatto parte del Real Madrid in uno dei periodi di maggior successo della sua storia. Ha difeso la nostra maglia tra il 2009 e il 2016, in 238 partite ufficiali. In quel periodo ha vinto 8 trofei: 2 Coppe dei Campioni, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa UEFA, 1 Liga spagnola, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa di Spagna.

Con la nazionale spagnola, Álvaro Arbeloa ha vissuto anche un'epoca storica, vincendo il Mondiale del 2010 in Sudafrica e 2 Campionati Europei (2008 e 2012). Ha collezionato 56 presenze in nazionale".