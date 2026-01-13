Le due squadre elvetiche vanno a caccia di tre punti importanti con la speranza di non giocare i Play-out

Jacopo del Monaco 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 20:32)

Nella giornata di domani, andrà in scena il Derby del Lago che metterà di fronte il Servette ed il Losanna. I due club, infatti, si affronteranno alle ore 20:30 in occasione della diciottesima giornata della Swiss Super League, ovvero la massima competizione svizzera. Entrambe vogliono conquistare i tre punti per provare a raggiungere il gruppo di squadre che si giocherà il titolo a fine stagione. Aspettando che l'incontro dello Stade de Genève abbia inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre.

I due club, allenati rispettivamente dal francese Jocelyn Gourvennec e dal tedesco Peter Zeidler, si trovano nella zona Play-out della classifica. I padroni di casa sono al decimo posto con 20 punti e non ottengono una vittoria in campionato dalla partita del 6 dicembre contro il Grasshoppers, decisa dalla rete del difensore centrale Steve Rouiller. La squadra ospite, dal canto suo, ha una posizione ed un punto in più rispetto ai suoi avversari di domani e non vincono dal 2-1 contro il Thun datato 30 novembre.

I precedenti tra il Servette ed il Losanna — Il primissimo e storico Derby del Lago risale esattamente all'ultimo giorno dell'anno del 1933, quando il Servette ha vinto in casa 3-1. La prima vittoria da parte del Losanna, invece, è arrivata il 29 settembre 1935, quando ha vinto 0-4 in trasferta. Fino ad oggi, le due squadre hanno giocato contro in ben 213 occasioni ed i Grenats hanno il numero di vittorie più alto, ovvero 93 contro le 68 dei Signori della Notte. I derby terminati con un pareggio, invece, sono a quota 50. Anche i gol realizzati vanno dalla parte della squadra di Ginevra: 355 contro i 312 del Losanna. Colui che ha segnato più gol nella storia di questo scontro è l'ex calciatore granata Jacques Fatton (14), mentre il migliore per i biancoblù è Georges Vuilleumier (10).

Considerando tutti i campionati in cui c'è stato questo derby, quindi tra prima e seconda divisione, le sfide tra le due compagini sono state circa 200. Solo le sfide nella massima divisione elvetica sono 182 ed i padroni di casa hanno vinto in 78 occasioni. Il Losanna, invece, ha conquistato la vittoria 58 volte mentre i pareggi sono stati 46. Data la formula del campionato svizzero, la scorsa stagione Grenats e Signori della Notte hanno giocato contro ben quattro volte.

Il Servette ha vinto la prima e la terza partita di misura, decise rispettivamente da Dereck Kutesa e da Miroslav Stevanovic. Il Losanna, dal canto suo, ha conquistato la vittoria nel secondo match grazie al rigore del difensore centrale Noë Dussenne, mentre il quarto incontro è terminato sul risultato di 3-3. In questa stagione, invece, i due club hanno giocato ad ottobre la prima gara ed i granata hanno vinto 1-3. Tra l'altro, ha aperto le marcature l'ex attaccante del Brescia Florian Ayé, oggi al Servette.

Anche negli 88 match casalinghi di campionato, i Grenats hanno le statistiche dalla loro parte: 47 vittorie, 23 pareggi, 18 sconfitte. L'ultimo successo del Losanna a Ginevra risale all'1-4 del maggio 2021. Per i biancoblù, oltre alla doppietta di Bolingi e la rete di Brazão, ha segnato anche Lucas Da Cunha, oggi in Serie A col Como.