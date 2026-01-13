Lo Special One rovina la festa delle 1000 panchine del collega francese. Racconto di un 6-0 passato alla storia

Mattia Celio Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 19:32)

Domani sera tutto il calcio inglese si fermerà a guardare una delle più grandi rivalità del calcio mondiale. Allo Stamford Bridge andrà in scena il big match Chelsea-Arsenal, partita valida per la semifinale di andata della Carabao Cup. Sfida di ritorno in programma all'Emirates Stadium il prossimo 3 febbraio. Blues a Gunners si sono affrontati ben 209 volte nella storia: 83 sono i successi dell'Arsenal contro i 66 del Chelsea. Uno di questi passati alla storia è lo storico 6-0 con il quale José Mourinho umiliò Arsene Wenger il 22 marzo 2014.

Chelsea-Arsenal History, 22 marzo 2014: Mourinho rovina la millesima panchina di Wenger — Arsene Wenger fa quadrupla cifra. José Mourinho ne fa 6. Non panchine, ma reti. 6 reti che rendono amarissimo lo storico traguardo del collega francese. Il 22 marzo del 2014 Chelsea-Arsenal si giocano un pezzo di Premier League in una corsa a quattro che vede coinvolti anche Manchester City e Liverpool. La sfida dello Stamford Bridge non può essere ritenuta una finale ma può dire molto sulle ambizioni di entrambi i club.

Si può dire che l'Arsenal perde la partita ancora prima del fischio di inizio, questo perché Wenger commette un grave errore nella formazioni iniziale: mette Rosicky non nelle migliori condizioni mentre Flamini, uno dei migliori, parte dalla panchina. Mourinho invece, a centrocampo, si affida alla coppia d'oro Matic-Luiz. Eppure è l'Arsenal a partire meglio con Giroud che impegna Cech dopo 4 minuti. Ma è solo un'illusione perché nemmeno 30 secondi dopo il Chelsea passa in vantaggio con Eto'o.

Neanche 120 secondi e i Blues raddoppiano con Schurrle. Al 15', però, arriva l'episodio chiave: il grave errore del direttore di gara Marriner. Oxlade-Chamberlain devia sulla linea un tiro di Hazard con Szczesny battuto. L'arbitro non si accorge di nulla ma i Blues protestano vivamente chiedendo il tocco di mano. Alla fine Marriner concede il rigore e, incredibilmente, non espelle Oxlade-Chamberlain ma Gibbs completamente estraneo ai fatti. A tirare è Hazard che spiazza il portiere polacco e segna il 3-0.

Prima ancora dell'intervallo, la squadra di Mourinho cala il poker con Oscar. Nella ripresa il brasiliano realizza la sua doppietta personale e poi Salah segna il 6-0. Game, set and match Chelsea. Il 6-0 vale, inoltre, il record come il punteggio più largo in tutta la storia della rivalità tra i club londinesi e Mourinho fa nuovamente piangere Wenger: in 11 sfide contro il francese non ha mai perso. Nient'altro da dire. Alla fine, però, sarà il Manchester City a sollevare la Premier League.