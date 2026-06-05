Il Porto di Francesco Farioli ha vinto il campionato portoghese senza avere una punta di livello. Nonostante la presenza in rosa di un talento come Samu Omorodion, in estate il club aveva deciso di puntare anche sull'esperienza di Luuk De Jong, esperta punta olandese con un passato nel Barcellona. Tuttavia, entrambi sono stati falcidiati da infortuni gravi. Il talentino spagnolo è stato capace di siglare 13 reti e nonostante l'assenza da febbraio, è rimasto il capocannoniere della squadra. Farioli, per tappare l'emergenza offensiva, ha schierato Deniz Gul, non a livello dei suoi compagni di reparto ma decisivo nelle ultime giornate.

Perciò, Villas-Boas e l'allenatore italiano hanno iniziato fin da subito a programmare il futuro della rosa in vista della prossima stagione, che presenterà anche l'impegno della Champions League. Nonostante le voci fantasiose, il nuovo 9 non sarà Robert Lewandowski ma un gradito ritorno...

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André Silva torna a giocare col Porto dopo 10 anni

ELCHE, SPAGNA - 17 MAGGIO: Andre Silva del compagno di squadra dell'Elche CF Adria Pedrosa durante la partita LaLiga EA Sports tra Elche CF e Getafe CF all'Estadio Manuel Martinez Valero il 17 maggio 2026 a Elche, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

André Silva ha avuto una carriera piuttosto strana. Giovanili col Porto ed esordio in prima squadra nel 2015-16. La stagione successiva, il talento conquista la titolarità e segna la bellezza di 21 reti in 44 partite, di cui 5 in Champions League. A fiondarsi sul nuovo gioiello portoghese ci pensa il Milan di Fassone che lo porta a casa per circa 40 milioni. Un'annata deludente coi rossoneri (soli 2 gol in A), lo porta in prestito al Siviglia che non lo conferma. Poi c'è il trasferimento all'Eintracht Francoforte con cui esplode e arriva segnare 28 gol nel campionato 2020-21, guadagnandosi la chiamata del RB Lipsia. Due anni nuovamente deludenti e poi ancora in Spagna alla Real Sociedad, per poi tornare al Lipsia per metà stagione e trasferirsi in prestito al Werder Brema.

🔵⚪️ André Silva fait son retour au FC Porto après 9 ans ⏳



✍️ Fin d’aventure à Elche CF : contrat non renouvelé, expiration le 30 juin ❌



🔁 Retour à la maison pour l’attaquant portugais 🇵🇹 .



(@DiMarzio) pic.twitter.com/JPnCbCt1K3 — Ambiance Foot (@AmbianceFoot_) June 4, 2026

Quest'anno André Silva ha giocato con l'Elche di Sarabia, arrivando in doppia cifra e aiutando il club a salvarsi. Secondo Gianluca Di Marzio, il calciatore ha deciso di non rinnovare con il club spagnolo, pronto per accasarsi a zero nella sua vecchia casa biancoblù.

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