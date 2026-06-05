Uno dei tormentoni di questo calciomercato estivo sarà la situazione che riguarda Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha chiaramente espresso di voler lasciare il Milan, squadra che l'ha consacrato ad alti livelli, dopo 7 stagioni. Leao è stato il protagonista della vittoria dello scudetto 21-22, ma dopo questo grandissimo traguardo la sua avventura rossonera è stata un continuo decrescendo. Involuzione che è arrivata fino alla stagione di quest'anno, che ha visto il Milan arrivare clamorosamente fuori dalla zona Champions League, con Leao che è stato continuamente riempito di fischi dai tifosi rossoneri.

L'attaccante portoghese ha parlato della sua esigenza di lasciare Milano in un'intervista rilasciata a Sport TV: "Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto due trofei in Italia e ci sono stato per un po'. È un campionato che si sta evolvendo, ma per il mio calcio una Premier League o una Liga spagnola valorizzerebbe di più il mio talento e me come giocatore". L'esterno ha poi rincarato la dose sulle difficoltà dell'annata: "È stata una stagione difficile. Non siamo arrivati in Champions League. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione che non è la mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui la squadra giocava non mi ha messo nelle condizioni di riuscirci. Alla fine diventa logorante".

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

Il clamoroso retroscena di mercato e l'impatto di Maldini

All'interno della sua lunga, il numero dieci rossonero ha sganciato una vera e propria bomba disul suo, rivelando come il suo destino sarebbe potuto essere clamorosamente a tinteprima del suo sbarco sull'altra sponda del. "C'era stato prima un interessamento dell'Inter. Luís Campos mi disse che stavano pensando di vendermi. Io dissi che volevo restare un altro anno", ha svelato l'attaccante lusitano, spiegando poi come ladecisiva arrivò grazie a unaleggendaria: "Poi qualche giorno dopo mi disse che il Milan si sarebbe fatto avanti con una proposta da 25 milioni. E mi disse che qualcuno voleva parlarmi. Qualche ora dopo mi passano un telefono e... Maldini, Maldini che parlava con me. Non potevo dire di no. Ho ricevuto una buona energia da parte sua".

MILANO, ITALIA - 13 NOVEMBRE: Rafael Leao del Milan riceve il premio di giocatore del mese durante la partita di Serie A tra Milan e Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza il 13 novembre 2022 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

I rapporti con Ibrahimovic e Pioli

🚨🗣️ Leao | "I think I need a new challenge. I already won two trophies in Italy, I've already spent some time in Italy.



@sporttvportugal pic.twitter.com/isJZ2hHZ3j — 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐦𝐞 | 𝐄 (@TheExtratimeX) June 5, 2026

ha voluto anche tracciare un bilancioe tecnico delleche lo hanno accompagnato a, a partire da: "È una brava persona, ma se sei debole psicologicamente, ti fai influenzare. L'approccio a volte sembra negativo. Se sei una persona che si sente subito attaccata dal suo modo di rivolgersi a te, ti sentirai male. Non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Personalmente per me è sempre stato molto importante. Mi ha aiutato dentro e fuori dal campo. È un idolo".

Parole di profonda stima sono state riservate anche al suo ex allenatore Stefano Pioli: "Siamo stati insieme molti anni e dal secondo anno ha iniziato a capirmi meglio come persona e mi ha dato quella libertà di esprimere il mio talento. Ha preparato molto bene la squadra: ero libero semplicemente di giocare a calcio. È una persona che mi ha segnato molto nella carriera perché mi ha aiutato a conquistare il mio primo titolo".

MILANO, ITALIA - 1 MAGGIO: L'allenatore del Milan Stefano Pioli e Rafael Leao festeggiano la vittoria al termine della partita di Serie A tra Milan e Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza il 1° maggio 2022 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

L'evoluzione in campo

In chiusura, un'analisi prettamente tattica sul suo futuroin campo, spiegando i vantaggi dell'abbandonare la corsia laterale per agire: "Come ala, dopo il dribbling, ho più tempo per pensare se tirare, dribblare di nuovo o crossare. Ma giocando come seconda punta sono più vicino alla porta e devo essere più concreto: o fai assist o tiri. È un dettaglio su cui devo lavorare. Alla fine il calcio oggi si basa sui numeri, ed è l'ultimo step che mi manca. Sulla fascia sono prevedibile? Le squadre si sono adattate. Quando la palla arriva all'ala, arrivano già due o tre difensori. Cambiando dalla fascia a seconda punta, o nelle zone centrali, mi avvicino due o tre volte alla porta durante la partita e poi torno aperto. Questo rende il mio gioco più imprevedibile".

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365