Una sinergia particolare tra Zlatan Ibrahimovic e il noto pugile britannico Tyson Fury. L’ex attaccante del Milan, oggi Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, è stato coinvolto in un’idea imprenditoriale insieme al celebre sportivo, con cui avrebbe già avviato da tempo un rapporto di amicizia e collaborazione. Secondo quanto riportato dal The Sun infatti, i due protagonisti starebbero valutando un’operazione che avrebbe del clamoroso: l’acquisto del Morecambe FC, club inglese che milita nelle categorie inferiori del calcio britannico. Secondo il quotidiano inglese, l’interesse per il club sarebbe maturato dopo una recente attività commerciale che li ha visti lavorare insieme tra cui uno spot pubblicitario realizzato a Varsavia in occasione dei Mondiali di calcio. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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