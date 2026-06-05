L'ex portiere Alex Manninger avrebbe compiuto 49 anni. La moglie Emily gli dedica una lettera commovente, raccontando il dolore dei figli. Proseguono le indagini sull'incidente
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Meno di due mesi fa è venuto a mancare Alex Manninger, a causa di un terribile incidente con la sua auto, che è stata trascinata via da un treno in corsa su un passaggio a livello incustodito. Ieri, 4 giugno 2026, l'ex portiere avrebbe compiuto 49 anni. In occasione del suo compleanno, la moglie Emily ha affidato al suo profilo Instagram una lettera carica di commozione. La coppia, come ricordato nel messaggio, aveva in programma per quel giorno speciale una piccola fuga in Italia con tutta la famiglia per poter festeggiare.
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La lettera struggente e il dolore dei figliQuell'atmosfera di festa si è però trasformata in un incolmabile vuoto: "Oggi invece mi sono svegliata accanto ai nostri figli con un enorme senso di tristezza. Mi sento persino in colpa per non averti comprato un regalo, ma ti ho scritto una lettera, e lo hanno fatto anche i bambini", ha scritto Emily. A cercare quotidianamente il papà sono soprattutto i figli piccoli Alexander e Nicolas. Il racconto del loro risveglio è straziante: "Questa mattina abbiamo guardato tantissimi video di te. I bambini continuano a dire: 'Papà, il mio papà, papà gioca a golf'". La donna ha poi voluto chiudere il pensiero con una promessa solenne e dolorosa al marito: "È davvero difficile andare avanti senza di te. Ma ti prometto una cosa: farò in modo che si ricordino di te ogni singolo giorno".
Una scelta non convenzionale e le indagini in corsoLa scelta di pubblicare questo messaggio è stata insolita, e la stessa Emily ha ammesso quanto le sembrasse strano scrivere sui social media, essendo loro una coppia molto riservata: "non era nel tuo stile, e nemmeno nel nostro. Ma sento di doverlo fare".
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