Meno di due mesi fa è venuto a mancare Alex Manninger, a causa di un terribile incidente con la sua auto, che è stata trascinata via da un treno in corsa su un passaggio a livello incustodito. Ieri, 4 giugno 2026, l'ex portiere avrebbe compiuto 49 anni. In occasione del suo compleanno, la moglie Emily ha affidato al suo profilo Instagram una lettera carica di commozione. La coppia, come ricordato nel messaggio, aveva in programma per quel giorno speciale una piccola fuga in Italia con tutta la famiglia per poter festeggiare.

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La lettera struggente e il dolore dei figli

Quell'atmosfera di festa si è però trasformata in un incolmabile: "Oggi invece mi sono svegliata accanto ai nostri figli con un enorme senso di tristezza. Mi sento persino in colpa per non averti comprato un regalo, ma ti ho scritto una lettera, e lo hanno fatto anche i bambini", ha scritto. A cercare quotidianamente il papà sono soprattutto ipiccoli Alexander e Nicolas. Il racconto del loro risveglio è straziante: "Questa mattina abbiamo guardato tantissimi video di te. I bambini continuano a dire: 'Papà, il mio papà, papà gioca a golf'". La donna ha poi voluto chiudere il pensiero con unasolenne e dolorosa al marito: "È davvero difficile andare avanti senza di te. Ma ti prometto una cosa: farò in modo che si ricordino di te ogni singolo giorno".

TORINO, ITALIA - 21 OTTOBRE: Alexander Manninger, portiere della Juventus, festeggia il gol del vantaggio della sua squadra durante la partita del Gruppo H di UEFA Champions League tra Juventus e Real Madrid allo Stadio Olimpico il 21 ottobre 2008 a Torino, Italia. (Foto di Hamish Blair/Getty Images)

Una scelta non convenzionale e le indagini in corso

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La scelta di pubblicare questoè stata insolita, e la stessaha ammesso quanto le sembrasse strano scrivere sui, essendo loro una coppia molto riservata: "non era nel tuo stile, e nemmeno nel nostro. Ma sento di doverlo fare".Nel frattempo, a quasi due mesi dalla morte di, restano molti dubbi sulla dinamica della, tuttora oggetto di un'indagine da parte della. La Procura aspetta i risultati della consulenza per far lucee capirne finalmente i dettagli. Sarà fondamentale ricostruire i momenti esatti primaper stabilire, manovre e movimenti, così da analizzare la situazione e chiarire definitivamente cosa sia successo in quel tragico

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