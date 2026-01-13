Il Nizza di rischia di perdere i suoi attaccanti, Jeremie Boga e Terem Moffi, a causa dei disordini del 30 novembre, provocati dalla sconfitta in Ligue 1 contro il Lorient. Attualmente, gli aquilotti si trovano in quattordicesima posizione in classifica, con appena diciotto punti e con dodici lunghezze di svantaggio dall'ultimo posto accessibile per la zona Europa. Il tecnico Claude Puel, subentrato a Franck Haise, sta cercando di ricostruire un'identità che potrebbe aiutare il Nizza a svoltare pagina e risalire la china.
Caos Nizza: Boga e Moffi chiedono la risoluzione al club per le aggressioni subite dai tifosi
Ligue 1
Caos Nizza: Boga e Moffi chiedono la risoluzione al club per le aggressioni subite dai tifosi
I legali dei calciatori hanno presentato il caso alla commissione giuridica, accusando il club della mancata sicurezza nei confronti dei propri calciatori
