La squadra di Luis Enrique sembra incontrare maggiori difficoltà rispetto alla scorsa stagione, pur essendo ancora in corsa per tutti i principali obiettivi con l'ex calciatore particolarmente preoccupato.

Luca Gilardi Collaboratore 28 febbraio - 13:25

Nonostante la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, l'atmosfera attorno al PSG non è affatto serena. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Monaco nel ritorno dei playoff della massima competizione europea, le parole di Jerome Rothen hanno acceso i riflettori su un presunto malessere nello spogliatoio parigino.

PSG, Rothen lancia un campanello d'allarme — Presente nel suo format radiofonico Rothen s'enflamme su RMC Sport,Rothen descrive un gruppo stanco, poco brillante e lontano dall'energia mostrata nella scorsa stagione. Secondo l'ex esterno sinistro, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League non deve ingannare: la prestazione contro la formazione monegasca lascia infatti più di qualche dubbio.

"Questo spogliatoio è molto amorfo rispetto all'anno scorso", sentenzia Rothen. "Sono stanchi, manca energia. Quando eravamo al Parco dei Principi si percepiva chiaramente: si vede che manca benzina". Un giudizio netto, che riflette una sensazione diffusa tra chi osserva da vicino il club parigino.

Che fine hanno fatto i leader? — L'opinionista riconosce però una qualità che il PSG continua a mostrare: la capacità di restare in partita anche nei momenti più difficili. "A volte hanno voglia, è vero. E hanno anche un certo carattere, non sono come i marsigliesi. Si aggrappano sempre alla partita, anche nelle difficoltà", sottolinea Rothen.

Secondo quanto raccolto dall'ex nazionale francese, il momento più emblematico della serata contro il Monaco sarebbe arrivato nell'intervallo, negli attimi successivi al gol subito dal PSG. "Ce n'è uno che parla e per fortuna: è Marquinhos", racconta ancora Rothen. "Prende la parola, è il capitano, cerca di svegliare i compagni. Ma gli altri sono poco presenti! Non dicono assolutamente niente".

Un quadro che descrive l'assenza di leader nei momenti difficoltà. Nei prossimi giorni il PSG affronterà il Le Havre allo Stade Oceane in Ligue 1. Una sfida che, sulla carta, appare ampiamente abbordabile, ma che Rothen non considera affatto scontata: "Possono anche farsi fermare a Le Havre", avverte.