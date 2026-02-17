Dopo tantissimi anni trascorsi a Parigi , a 31 anni compiuti, Marquinhos resta comunque una figura importante per il club parigino. Nonostante la vasta bacheca di trofei vinti in Francia tra campionati e coppe senza dimenticare soprattutto la Champions League dello scorso anno, il capitano brasiliano ha ufficialmente scelto di prolungare ancora la sua avventura in Francia.

Nonostante Marquinhos abbia espresso la volontà di continuare la carriera in Francia al Psg , non sono di certo mancati gli interessamenti di club, soprattutto dall'Arabia . Secondo quanto riportato dal L'Equipe infatti, il difensore qualora dovesse lasciare Parigi , prenderebbe in considerazione solo un trasferimento in Qatar , destinazione gradita dal brasiliano.

Ad oggi però Marquinhos rappresenta un elemento imprescindibile per la squadra, pronto a guidarla nel bene e nel male nel lottare per la conquista di trofei internazionali, senza però oscurare i prossimi scenari sul suo futuro. Ricordiamo che l'ex difensore della Roma dal suo arrivo al PSG ha vinto 10 campionati francesi, 12 supercoppe di Francia e ben 8 coppe di Francia senza dimenticare la coppa dalle grandi orecchie vinta lo scorso anno contro l'Inter in finale.