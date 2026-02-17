derbyderbyderby calcio estero Psg, Marquinhos dice no all’Arabia: il brasiliano valuta solo il Qatar

Giammarco Probo
Dopo tantissimi anni trascorsi a Parigi, a 31 anni compiuti, Marquinhos resta comunque una figura importante per il club parigino. Nonostante la vasta bacheca di trofei vinti in Francia tra campionati e coppe senza dimenticare soprattutto la Champions League dello scorso anno, il capitano brasiliano ha ufficialmente scelto di prolungare ancora la sua avventura in Francia.

PARIGI, FRANCIA - 4 NOVEMBRE: Marquinhos del PSG fa un gesto durante la partita MD4 della fase di campionato UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e FC Bayern München al Parc des Princes il 4 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il probabile futuro di Marquinhos lontano da Parigi

Nonostante Marquinhos abbia espresso la volontà di continuare la carriera in Francia al Psg, non sono di certo mancati gli interessamenti di club, soprattutto dall'Arabia. Secondo quanto riportato dal L'Equipe infatti, il difensore qualora dovesse lasciare Parigi, prenderebbe in considerazione solo un trasferimento in Qatar, destinazione gradita dal brasiliano.

PARIGI, FRANCIA - 7 MAGGIO: Marquinhos del Paris Saint-Germain incoraggia i tifosi durante la partita di ritorno della semifinale di UEFA Champions League 2024/25 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC al Parc des Princes il 7 maggio 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Ad oggi però Marquinhos rappresenta un elemento imprescindibile per la squadra, pronto a guidarla nel bene e nel male nel lottare per la conquista di trofei internazionali, senza però oscurare i prossimi scenari sul suo futuro. Ricordiamo che l'ex difensore della Roma dal suo arrivo al PSG ha vinto 10 campionati francesi, 12 supercoppe di Francia e ben 8 coppe di Francia senza dimenticare la coppa dalle grandi orecchie vinta lo scorso anno contro l'Inter in finale.

 

