I monegaschi provano a fare lo sgambetto ai Campioni in carica, mentre i parigini devono salvare una stagione che sta davvero rischiando di diventare fallimentare

Mattia Celio Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 13:32)

La posta in palio di questa sera tra Monaco-PSG dopo tanto tempo non saranno tre punti per la Ligue1 o per la lotta scudetto, ma per un pezzo di qualificazione agli ottavi di Champions League. La sfida di questa sera tra monegaschi e parigini è valida per l'andata dei playoff dell'omonima competizione. I padroni di casa cercano di dare una svolta ad una stagione fino a qui non molto entusiasmante, mentre i Campioni in carica devono riscattarsi dal KO contro il Rennes che ha permesso al Lens di superarli in testa alla classifica. Fischio di inizio alle ore 21.

Dove vedere Monaco-PSG in streaming LIVE e in diretta tv — Il playoff di Champions League tra Monaco-PSG sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Arena (canale numero 211) e Sky Sport (254).

La partita la si potrà seguire anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi: per i clienti Sky c'è il servizio a loro dedicatoSky Go (app). Anche in questo caso l'alternativa è NOW e sempre le app sopra elencate.

Come arrivano alla partita le due squadre — Una stagione molto altalenante quella del Monaco. In campionato i monegaschi sono reduci dal convincente successo per 3-1 sul Nantes che ha permesso loro di avvicinarsi alla zona Europa, ora distante solo 3 lunghezze. Per il resto ci si aspettava di più dalla squadra di Sebastien Pocognoli, dato che lo scorso giovedì ha dovuto dire addio alla Coppa di Francia dopo il KO contro lo Strasburgo, mentre la qualificazione ai playoff è arrivata solo all'ultimo turno grazie al noioso 0-0 contro la Juventus (oggi impegnata contro il Benfica). La sfida di oggi può rappresentare l'ultima possibilità per rilanciare le proprie ambizioni.

Stesso discorso vale per il PSG. Fa molto effetto vedere i Campioni in carica giocarsi la qualificazione agli ottavi, ma il cammino nella fase a girone è stato assolutamente al di sotto delle aspettative. E se in Europa la situazione non è entusiasmante anche in Francia non si può dire vadano meglio. Dopo il KO di domenica contro il Rennes, la squadra di Luis Enrique ha perso il primato in classifica a favore del Lens. La distanza è di solo un punto ma certo continuando così i parigini rischiano una vera figuraccia. Figuraccia che invece è arrivata in Coppa di Francia dopo la clamorosa eliminazione nel derby parigino contro il Paris FC. Adesso o mai più.

Le probabili formazioni di Monaco-PSG — MONACO (4-2-3-1): Kohn, Vanderson, Faes, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Adingra; Balogun. All. Pocognoli.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.