Monaco-PSG, i monegaschi possono fermare i parigini? Il pronostico

Allo Stade Louis II va in scena il derby francese per la gara d’andata dei playoff di UEFA Champions League: il Monaco di Sebastien Pocognoli si prepara ad accogliere i campioni in carica del PSG . La formazione di Luis Enrique , come la scorsa stagione, non è riuscita a passare dalla porta principale e cercherà di staccare il pass per gli ottavi. La squadra monegasca glielo permetterà?

Il Monaco , che è riuscito a qualificarsi ai playoff di Champions League proprio per un soffio, arriva da una vittoria entusiasmante in campionato contro il Nantes per 3-1. Un successo che ha permesso alla formazione di Sebastien Pocognoli di arrivare al match con il club parigino con la giusta adrenalina.

Il PSG di Luis Enrique , invece, dopo un cammino europeo molto altalenante, è reduce dalla sconfitta inaspettata in Ligue1 contro il Renns . Forse la testa dei parigini c’era proiettata al derby francese in Champions League. Ora, però, i campioni in carica hanno bisogno di un scossa.

Il pronostico

Il favore del pronostico pende tutto da lato dei campioni in carica. La vittoria del PSG allo Stade Louis II è quotata a 1.56, mentre unpareggio a 4.33. Il successo, invece, del Monaco, per i bookmakers, è addirittura quotato a 5.25. Gli uomini di Luis Enrique, soprattutto dopo la sconfitta in campionato, hanno voglia di rifarsi e la Champions League è il loro habitat. La soluzione consigliata è l’1FISSO.