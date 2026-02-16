Allo Stade Louis II va in scena il derby francese per la gara d’andata dei playoff di UEFA Champions League: il Monaco di Sebastien Pocognoli si prepara ad accogliere i campioni in carica del PSG. La formazione di Luis Enrique, come la scorsa stagione, non è riuscita a passare dalla porta principale e cercherà di staccare il pass per gli ottavi. La squadra monegasca glielo permetterà?
CHAMPIONS LEAGUE
Monaco-PSG, i monegaschi possono fermare i parigini? Il pronostico
Monaco-PSG: come arrivano le due squadre alla sfida di Champions League—
Il Monaco, che è riuscito a qualificarsi ai playoff di Champions League proprio per un soffio, arriva da una vittoria entusiasmante in campionato contro il Nantes per 3-1. Un successo che ha permesso alla formazione di Sebastien Pocognoli di arrivare al match con il club parigino con la giusta adrenalina.
Il PSG di Luis Enrique, invece, dopo un cammino europeo molto altalenante, è reduce dalla sconfitta inaspettata in Ligue1 contro il Renns. Forse la testa dei parigini c’era proiettata al derby francese in Champions League. Ora, però, i campioni in carica hanno bisogno di un scossa.
Monaco-PSG: le probabili formazioni—
Il Monaco dovrebbe presentarsi con un 3-4-2-1 abbastanza fluido: Sebastien Pocognoli si affida alla sua punta mobile, Florian Balogun. Il PSG, invece, risponde con il suo consueto 4-3-3, con Kvaratskhelia, Barcola e Dembele a gestire il reparto offensivo della formazione parigina.
MONACO (3-4-2-1): Kohn; Salisu, Kehrer, Henrique; Vanderson, Camara, Golovin, Caio Henrique; Akliouche, Ansu Fati; Balogun. All. Pocognoli.
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Joao Neves; Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé. All. Luis Enrique.
Il pronostico—
Il favore del pronostico pende tutto da lato dei campioni in carica. La vittoria del PSG allo Stade Louis II è quotata a 1.56, mentre unpareggio a 4.33. Il successo, invece, del Monaco, per i bookmakers, è addirittura quotato a 5.25. Gli uomini di Luis Enrique, soprattutto dopo la sconfitta in campionato, hanno voglia di rifarsi e la Champions League è il loro habitat. La soluzione consigliata è l’1FISSO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA