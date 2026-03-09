Domenico Ciccarelli

Juventus-Genoa, due finali di stagione diversi: dove seguire la gara in diretta TV
La Vecchia Signora ospita il Grifone
Sono un giornalista pubblicista, principalmente sportivo. Ed è proprio nello sport ritrovo emozioni pure, cadute e rinascite, attese infinite e istanti che restano impressi per sempre. Il calcio è il mio primo amore: è molto più di un gioco, è identità e appartenenza. Sono un tifoso appassionato del Napoli, una fede che non ho mai voluto nascondere. Il Napoli è emozione, sofferenza e orgoglio, ed è anche il filtro attraverso cui ho imparato a vivere lo sport con intensità. Questo legame profondo non condiziona il mio lavoro, ma lo arricchisce, spingendomi a cercare sempre un equilibrio tra cuore e lucidità.
La Vecchia Signora ospita il Grifone
Scontro importante tra i salentini e la Dea
Cesc Fabregas sfida l'ostico Runjaic
D'Aversa è alla ricerca della continuità
Giampaolo si prepara a sfidare Italiano
La Viola vuole allontanare la zona rossa
Grosso ospita Pisacane
Una gara intrigante per i Red Devils
Test internazionale per gli uomini di Marsch
Gli Oranje ospitano la squadra di Solbakken
Muart Yakin ospita Julian Neglesmann
La Roja attende la squadra balcanica
Ultimo step prima della finale
Un duello per continuare a sognare
Vincere per raggiungere il traguardo
Il club lariano ospita la squadra toscana
Gasperini ospita Di Francesco all’Olimpico
I Diavoli ospitano la squadra granata
Carlos Cuesta accoglie Davide Nicola
La Viola continua il cammino europeo
La squadra rossoblù ospita gli azzurri
In Portogallo sono giorni di remuntade
Derby veneto allo Stadio Penzo
Maurizio Sarri ospita Max Allegri
Sfida importante tra i lariani e i giallorossi
Gli uomini di Vanoli ospitano i polacchi
Gli azzurri di Conte ospitano i salentini
Il solito duello: Blancos contro Citizens
I campioni d'Europa ospitano i Blues
I Colchoneros sfidano gli Spurs