Domenico Ciccarelli

| Redattore

Sono un giornalista pubblicista, principalmente sportivo. Ed è proprio nello sport ritrovo emozioni pure, cadute e rinascite, attese infinite e istanti che restano impressi per sempre. Il calcio è il mio primo amore: è molto più di un gioco, è identità e appartenenza. Sono un tifoso appassionato del Napoli, una fede che non ho mai voluto nascondere. Il Napoli è emozione, sofferenza e orgoglio, ed è anche il filtro attraverso cui ho imparato a vivere lo sport con intensità. Questo legame profondo non condiziona il mio lavoro, ma lo arricchisce, spingendomi a cercare sempre un equilibrio tra cuore e lucidità.