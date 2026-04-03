La formazione di Sammarco ospita gli uomini di Paolo Vanoli: riuscirà la Viola a superare l’ostacolo scaligero?

Domenico Ciccarelli Redattore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 09:32)

Finita la sosta Nazionali, si trona a fare sul serio: allo Stadio Bentegodi si affrontano il Veronae la Fiorentina. Una partita che mette in palio punti pesanti. Da una parte la formazione scaligera che vuole tenere vive le speranze salvezza, dall’altra la Viola che sta continuando il suo percorso di “rinascita” e cercherà definitivamente di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Scopriamo dove vedere Verona-Fiorentina e tutte le informazioni sulla gara.

Dove vedere Verona-Fiorentina in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Verona e Fiorentina, che andrà in scena sabato 4 aprile presso il Benetegodi alle ore 18:00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Paolo Sammarco e la squadra di Paolo Vanoli, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — Il Verona, in fondo alla classifica insieme al Pisa, sembra ormai destinato a salutare la Serie A. Però, l’arrivo di Paolo Sammarco pare aver dato linfa vitale: la squadra scaligera nelle ultime gare ha mostrato di avere ancora qualche motivazione, vedi la vittoria sorprendente all’Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ma la montagna da scalare è molto pendente e quindi, a otto giornate dal termine, ci vorrebbe quasi un miracolo per uscire dalla zona retrocessione.

La Fiorentina, invece, con Paolo Vanoli pare aver ottenuto definitivamente la rinascita, e i 18 punti conquistati nel girone del ritorno sono da esempio. Nelle ultime sfide, tra Serie A e UEFA Conference League, la Viola ha dimostrato di avere tanta qualità. Soprattutto nel turno precedente contro la capolista Inter, dove è arrivato un pareggio ma che, visto la grandissima partita disputata dalla formazione toscana, sarebbe potuta diventare tranquillamente una vittoria.

Verona-Fiorentina, le probabili formazioni — Molto probabile che il Verona si schiera con il 3-5-2, con il terzetto difensivo composto da Edmundsson, Nelsson e Valentini, In attacco, Paolo Sammarco, dovrebbe affidarsi al duo Bowie-Orban. In forte dubbio, invece, Dodo in ottica Fiorentina: il brasiliano, alle prese con alcune noie fisiche prova a stringere i denti, nel caso dovrebbe essere pronto Comuzzo. Il tridente della Viola dovrebbe essere Parisi, Kean, Gudmundsson.

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Allenatore: Paolo Sammarco.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.