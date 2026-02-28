La partita che si giocherà oggi metterà in palio tre punti importanti per gli obiettivi stagionali delle due squadre

Jacopo del Monaco 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 11:02)

In questo sabato ricco di calcio, una delle partite che andrà in scena metterà di fronte l'Hellas Verona ed il Napoli. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del ventisettesimo turno della Serie A. L'incontro metterà in palio tre punti importanti ai fini della classifica e, soprattutto, degli obiettivi stagionali dei gialloblù e degli azzurri. L'inizio della partita è previsto per le ore 18:00 presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi e, nell'attesa, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.

Hellas Verona-Napoli, i precedenti — Il Verona allenato da Paolo Sammarco, in questo momento, occupa la ventesima ed ultima posizione in classifica con soli 15 punti, gli stessi totalizzati dal Pisa, e sta lottando per evitare la retrocessione in Serie B. La squadra veneta, che non vince dall'1-2 contro la Fiorentina datato 14 dicembre, nell'ultimo turno di campionato ha perso 3-0 contro il Sassuolo. Il Napoli di Antonio Conte, dal canto suo, si trova al quarto posto avendo totalizzato 50 punti, gli stessi della Roma, e la scorsa settimana ha perso 2-1 contro l'Atalanta.

Nel corso della loro storia, veneti e campani hanno giocato contro in 93 occasioni. Il primo match tra le due squadre al mese di ottobre del 1926 e, in quel caso, gli Scaligeri hanno conquistato la vittoria realizzando ben cinque reti contro gli azzurri. Negli anni, però, ha iniziato a prevalere il Napoli che, ad oggi, conta 47 vittorie contro i gialloblù, praticamente la metà degli incontri disputati. Le partite terminate in parità, invece, sono state 27 mentre il Verona ha battuto la squadra campana 19 volte. Anche la statistica dei gol segnati va dalla parte degli azzurri, visto che sono a quota 148 contro il 78 dei veneti.

Le statistiche in campionato tra i due club — In tutta la loro storia, le due squadre hanno giocato contro nella massima divisione nazionale 69 volte, con il Verona che ha vinto sedici volte, il Napoli ha ottenuto la vittoria in 36 occasioni mentre gli incontri terminati con un pareggio sono a quota diciassette. Durante la scorsa edizione del campionato, gli Scaligeri hanno vinto 3-0 il match d'andata con il gol du Livramento e la doppietta del subentrato Mosquera, mentre al ritorno i partenopei hanno avuto la maglia vincendo 2-0 grazie all'autogol di Montipò ed alla rete di Anguissa. In quest'edizione della Serie A, invece, le due squadre hanno giocato contro a gennaio pareggiando 2-2: ai gol gialloblù di Frese ed Orban hanno risposto McTominay e Di Lorenzo.

Prendendo in considerazione soltanto i 34 incontri della massima serie disputati in Veneto, i padroni di casa hanno ottenuto dodici vittorie, soltanto una in meno rispetto alla squadra campana, mentre le partite terminate in parità sono state otto. L'ultimo match di Serie A tra le due squadre disputato a Verona e concluso con un pareggio risale al 24 aprile del 1988. In quell'occasione, gialloblù ed azzurri hanno pareggiato 1-1 con rete di Diego Armando Maradona per i campani e Roberto Galia per i padroni di casa. Avendo vinto in casa lo scorso anno, il Verona potrebbe tornare ad ottenere due vittorie in altrettante Serie A consecutive contro il Napoli. Ciò non accade dalle stagioni 1968/1969 e quella seguente. In entrambi i casi, i gialloblù hanno vinto 1-0.