L'ex difensore del Napoli riparte dal Forte Virtus, club di Dubai militante in seconda divisione. Si tratta di un ritorno in campo dopo 12 mesi

Mattia Celio Redattore 27 febbraio - 12:50

Dopo un anno Mario Rui è riuscito a trovare una sistemazione. L'ex difensore del Napoli è da oggi un nuovo giocatore della Forte Virtus, club di Dubai. Come riporta Tuttomercatoweb, il portoghese si è sottoposto ieri alle visite mediche e poi ha firmato il contratto fino al termine della stagione con opzione per il prossimo anno. Il classe '91 si prepara dunque ad indossare gli scarpini dopo 12 mesi.

Mario Rui riparte dagli Emirati Arabi: l'ex Napoli è un nuovo giocatore della Forte Virtus — Nuova avventura per Mario Rui. L'ex difensore del Napoliè un nuovo giocatore della Forte Virtus, club degli Emirati Arabi. Il portoghese ha svolto ieri le visite mediche e da oggi si è unito ai suoi nuovi compagni. Le due parti hanno trovato l'accordo per un contratto fino alla fine della stagione con opzione per un altro anno. La Forte Virtus, come ricordiamo, è lo stesso club in cui militano diverse altre conoscenze della Serie A, ovvero Laurens Serpe, Davide Marsura e Mohamed Fares.

Dopo aver terminato l'avventura con il Napoli nel dicembre del 2024 a causa di attriti con la società, il difensore ha avuto diverse offerte da altre società. Mai concretizzate. La sua nuova avventura a Dubai, dunque, consente al classe '91 di tornare a calcare un campo da pallone dopo più di 12 mesi. La stagione, al momento, vede il nuovo club di Mario Rui in testa alla classifica con 23 punti. Frutto di sette vittorie, due pareggi e una sconfitta in 10 partite.

Per il portoghese si tratta della sua prima esperienza lontano dalla Serie A, dato che in tutta la sua carriera ha vestito, oltre alla maglia del Napoli, quelle di Roma, Empoli, Spezia e Gubbio. Prima dell'Italia, aveva giocato una stagione in Portogallo con il Fatima. Tutto è pronto per il rientro del difensore 34 enne.