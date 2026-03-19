Sotto dopo la rete di Struski, la squadra Viola reagisce e vince 2-1 contro la formazione polacca: conquistati i quarti di finale

Domenico Ciccarelli Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 21:05)

La Fiorentina conquista i quarti di UEFA Conference League, al termine di una gara più complicata del previsto. La Viola supera in rimonta il Rakow per 2-1, concludendo il doppio incontro con un netto 4-2. Una vittoria molto sofferta ma meritata, che permette agli uomini di Paolo Vanoli di proseguire il cammino europeo.

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Rakow-Fiorentina 1-2: Piccoli e Pongracic regalano i quarti alla Viola — Nel primo tempo della sfida all'ArcelorMittal Park, la Fiorentina si mostra molto sottotono, forse leggermente tranquilla del 2-1 ottenuto all'Artemio Franchi. Il Rakow è molto aggressivo e pressa su ogni uomo quando la Viola cerca di costruire. La formazione polacca è rapida nel ribaltare l'azione e riesce a gestire il pallino del gioco.

Non a caso, appena incomincia la ripresa il Rakow trova immediatamente la rete del vantaggio, la quale stabilisce la parità generale: a far esplodere l'ArcelorMittal Park è Karlo Struski, che viene liberato da Ivi Lopes e supera senza alcun problema Oliver Christensen. La Fiorentina, però, è proprio dopo lo svantaggio che riesce ad avere una forza di reazione.

Chiude nella metà campo il Rakow, e avanza con determinazione e convinzione. La Fiorentina crea diverse occasione, finché non trova la rete del pareggio: nasce tutto da una deviazione di Ndour che favorisce Roberto Piccoli. Il numero 91 trova il tap-in vincente, superando così il portiere polacco Zych.

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Finale da brivido: la Fiorentina vola ai quarti — Sul finale a far venire i brividi alla Fiorentina è un penalty chiamato dall'arbitro Juan Martinez Munuera riguardo un presunto fallo di Oliver Christensen su Bruat Brunes, ma è chiaro ed evidente che non ci è stato nessun tocco. Infatti, in seguito ad una revisione VAR, viene revocato il calcio dì rigore. A chiudere i conti, poi, ci pensa Marin Pongracic, al 97', che dalla distanza trova un gioiello che finisce alle spalle di Oliwier Zych. La Viola, seppur con sofferenza, prosegue il suo cammino europeo.