Milan-Torino, Allegri sfida D’Aversa: dove seguire la partita in streaming live

Allo Stadio San Siro si sfidano la formazione rossonera e la squadra granata, gara valevole per la 30esima giornata

Domenico Ciccarelli Redattore 20 marzo - 18:00

Quella che va in scena tra il Milan e il Torino non è certamente una gara banale, è un sfida che può mettere in palio punti importanti, soprattutto per gli uomini di Max Allegri. La squadra granata arriva al San Siro con il morale alle stelle, mentre la formazione rossonera, dopo la sconfitta rimediata all'Olimpico, inizia a guardarsi alle spalle.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Milan-Torino in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Milan e Torino, che andrà in scena sabato 21 marzo presso il San Siro alle 18:00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Max Allegri e la squadra di Roberto D'Aversa, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — Il Milan, indubbiamente deluso dal risultato dell'Olimpico contro la Lazio, sconfitta che teoricamente ha spento le speranze Scudetto, continua verso il suo vero e proprio obiettivo, ossia quello stabilito ad inizio stagione: tornare in UEFA Champions League, La squadra rossonera, però, ora è avanti di un solo punto dal Napoli, e la Juventus è a -7. Vincere diventa una priorità.

Il Torino, invece, da quando è arrivato Roberto D'Aversa sulla panchina ha trovato linfa vitale: tranne la sconfitta con il Napoli al Maradona, dove ha disputato un'ottima gara, ha ottenuto due successi, prima quella con la Lazio e poi il roboante 4-1 rifilato al Parma di Carlos Cuesta.

Milan-Torino: le probabili formazioni — Ritorna Rabiot dopo la squalifica, ormai perno principale della mediana del Milan. Max Allegri, inoltre, dovrebbe schierare Bartesaghi dal 1', che ha recuperato a pieno dall'infortunio. Il Torino di Roberto D'Aversa dovrebbe presentarsi con il 3-5-2: Simeone e Che Adams sarebbero pronti a guidare il reparto offensivo granata.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simone, Adams. Allenatore: Roberto D'Aversa.