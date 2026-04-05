All’Allianz Stadium la Vecchia Signora cerca riscatto dopo il pari col Sassuolo, mentre il Grifone vuole reagire al KO interno con l’Udinese

Domenico Ciccarelli Redattore 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 18:02)

La Juventus ospita il Genoa all’Allianz Stadium in una sfida che prende un peso specifico. La Vecchia Signora non può più fare passi falsi se non vuole distaccarsi dalla zona Champions, poiché il Como sembra non rallentare, mentre la formazione di Daniele De Rossi, che si è ripreso alla grande, deve rispondere dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese nel turno precedente di Serie A.

Dove vedere Juventus-Genoa in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Juventus e Genoa, che andrà in scena lunedì 6 aprile presso l’Allianz Stadium di Torino alle 18:00, sarà trasmessa in diretta ed in su DAZN. Il duello tra la formazione di Luciano Spalletti e la squadra di Daniele De Rossi, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara, inoltre, sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — La Juventus ha rallentato la propria corsa verso un posto nella prossima UEFA Champions League, inciampando nelle scorso turno all’Allianz Stadium con il Sassuolo: un pareggio che può pesare molto. Infatti, il passo falso casalingo ha permesso al Como di Fabregas di allungare in classifica. Ora, la formazione lariana è distante tre punti.

Il Genoa di Daniele De Rossi, invece, ha saputo reagire nel momento più delicato della stagione, tirando fuori gli artigli e costruendo un percorso che ha consentito alla formazione ligure di consolidare una posizione tranquilla in chiave salvezza. Il Grifone, però, non deve rallentare perché mancano ancora otto giornate, deve rispondere immediatamente alla sconfitta rimediata al Marassi con l’Udinese.

Juventus-Genoa: le probabili formazioni — JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Luciano Spalletti.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Messias; Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi.