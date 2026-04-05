Udinese-Como, banco di prova per Fabregas: dove vedere il match

La squadra di Cesc Fabregas fa visita alla formazione guidata da Kosta Runjaic nella 31esima giornata: test significativo per il club lariano

Domenico Ciccarelli Redattore 5 aprile - 11:30

Nel giorno di Pasquetta la Serie A regala una sfida molto interessante: quella del Bluenergy Stadium di Udine rappresenta un vero e proprio banco di prova per il Como di Cesc Fabregas, che è in piena lotta per un posto in zona Champions League. L'Udinese, però, come ha già mostrato tante volte, è un avversario molto ostico. Quella di Kosta Runjaic è una squadra molto fisica, compatta e anche ordinata.

Dove vedere Udinese-Como in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Udinese e Como, che andrà in scena lunedì 6 aprile presso il Bluenergy Stadium alle 12:30, sarà trasmessa in diretta ed in su DAZN. Il duello tra la formazione di Kosta Runjaic e la squadra di Cesc Fabregas, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — L'Udinese, che ormai con 39 punti ha la piena tranquillità, arriva da un grande successo al Marassi di Genova. Lo 0-2 rifilato al Genoa di De Rossi, grazie alle reti di Jurgen Ekkelenkamp e di un prezioso Keinan Davis, ha dato grande serenità. Ora, la squadra friulana può godersi il resto delle giornate con una relativa spensieratezza.

Discorso totalmente diverso per il Como, che per la prima volta nella sua storia è in corsa per un piazzamento in UEFA Champions League. La squadra di Cesc Fabregas si è rivelata l'outsider della stagione: mancano otto giornate e il club lariano è attualmente alla quarta posizione, grazie i 57 punti conquistati in 30 giornate. Addirittura, nel turno precedente, con il roboante 5-0 rifilato al Pisa, ha apporffittato dello stop della Juventus contro il Sassuolo, ed ha allungato di altri due punti dalla Vecchia Signora, ora distane tre punti.

Udinese-Como: le probabili formazioni — UDINESE (3-5-1-1): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo. All. Runjaic

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas