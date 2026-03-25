Urban e Sylvinho si giocano l'accesso alla finale dei playoff per Coppa del Mondo allo stadio PEG Narodowy di Varsavia

Domenico Ciccarelli Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 20:46)

A Varsavia la Polonia di Jan Urban vuole sfruttare il fattore casa per superare l'Albania di Sylvinho e staccare il pass della finale dei playoff Mondiali. Ma, ovviamente, le Aquile non è un avversario semplice da affrontare e venderà cara la pelle. Chi vincerà il duello dovrà affrontare nell'ultimo step una tra Ucraina e Svezia.

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Dove vedere Turchia-Romania in diretta TV e streaming gratis — La gara del PGE Narodowy tra Polonia e Albania, che mette in palio l'accesso alla finale playoff dei Mondiali, andrà scena giovedì 26 marzo alle ora 20:45 e sarà trasmessa in Italia su Sky Sport con copertura anche in streaming su NOW e Sky Go per tutti gli abbonati. Il duello, dunque, si potrà assistere attraverso Smart Tv, tablet o PC.

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Il momento delle due squadre — La Polonia ha chiuso il suo cammino con numeri convincenti, chiudendo il Girone E al secondo posto e alle spalle dell'Olanda di solo tre punti. Gli uomini di Jan Urban hanno mostrato di essere un squadra molto forte e con una produzione offensiva abbastanza costante. La nazionale polacca per raggiungere la finale potrà, inoltre, contare su due leader come Zielinski e Lewandowski.

L'Albania, invece, è reduce da anni di crescita continua e in quel del PGE Narodowy di Varsavia arriva senza alcun timore. Gli uomini di Sylvinho, che hanno chiuso il Girone K, alle spalle dell'Inghilterra ma sopra alla Serbia, squadra molto ostile, si presenta al match con entusiasmo, grazie anche agli ultimi cinque successi ottenuti nelle sei recenti gare.

Polonia-Albania: le probabili formazioni — POLONIA (3-4-2-1): Dragowski; Wisniewski, Kiwior, Kedziora; Wszolek, Zielinski, Slisz, Koras; Zalewski, Kaminski; Lewandowski. Commissario tecnico: Jan Urban

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Aliji; Laçi, Asllani, Ramadani; Bajrami, Uzuni, Hoxha. Commissario tecnico: Sylvinho

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