Sfida dal sapore internazionale in quel del Mercedes-Benz Stadium in Georgia: ad Atlanta gli USA di Mauricio Pochettino, che di Europa conosce tanto, ospitano il Belgio guidato da Rudi Garcia. Un test interessante tra le due formazioni in vista dei Mondiali 2026, che si terranno appunto, oltre che in Messico e in Canada, negli Stati Uniti.
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USA-Belgio, test internazionale ad Atlanta: dove seguire la gara
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Al momento il duello tra gli USA di Mauricio Pochettino e il Belgio guidata da Rudi Garcia che andrà in scena sabato 28 marzo alle ore 20:30 presso il Mercedes-Benz Stadium, non emerge una conferma chiara della diretta TV in Italia, ma la sfida si potrà seguire ugualmente in live testuale su Gazzetta.it.
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Il momento delle due squadre—
Gli USA hanno vinto le ultime tre gare disputate rispettivamente contro l’Australia, il Paraguay e l’Uruguay, ma quella che risalta agli occhi è proprio quest’ultima: gli uomini di Mauricio Pochettino si sono imposti con un netto 5-1. Le prestazioni di Sebastian Berhalter, centrocampista del Vancouver Whitecaps, e di Alexander Freeman, difensore del Villarreal, non sono passate inosservate.
Il Belgio, invece, dopo un periodo molto altalenante, pare aver ritrovato la giusta quadra: il 7-0 inflitto al Liechtenstein non solo ha fatto staccare il pass ai Red Devils per la Coppa del Mondo FIFA 2026 ma ha dato anche una grande carica di entusiasmo. Gli uomini di Rudi Garcia hanno ritrovato di nuovo il sorriso, e la sfida ad Atlanta promette spettacolo.
USA-Belgio: le probabili formazioni—
USA (3-4-2-1): Freese; Freeman, McKenzie, Trusty; Dest, Morris, Berhalter, Tolkin; Tillman, Luna; Haji Wright. CT.: Mauricio Pochettino
Belgio (4-2-3-1): Sels; Castagne, Faes, Debast, De Cuyper; Onana, Raskin; Lukebakio, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT.: Rudi Garcia
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