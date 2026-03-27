USA-Belgio, test internazionale ad Atlanta: dove seguire la gara

Il momento delle due squadre

Gli USA hanno vinto le ultime tre gare disputate rispettivamente contro l’Australia, il Paraguay e l’Uruguay, ma quella che risalta agli occhi è proprio quest’ultima: gli uomini di Mauricio Pochettino si sono imposti con un netto 5-1. Le prestazioni di Sebastian Berhalter, centrocampista del Vancouver Whitecaps, e di Alexander Freeman, difensore del Villarreal, non sono passate inosservate.