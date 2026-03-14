Domenica 15 marzo alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico la squadra di Maurizio Sarri ospiterà la formazione di Max Allegri

Domenico Ciccarelli Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 16:32)

Nel posticipo domenicale scenderanno in campo Lazio guidata da Maurizio Sarri e il Milan di Max Allegri, gara valevole per la 29ª giornata di Serie A. Una partita che può essere molto importante per la squadra rossonera che, dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, non intende perdere le speranze. Per la squadra biancoceleste, invece, potrebbe essere un duello che darebbe linfa vitale ed aumenterebbe le motivazioni in vista del rush finale.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Lazio-Milan in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Lazio e Milan, che andrà in scena domenica 15 marzo presso il Stadio Olimpico di Roma alle 20:45, sarà trasmessa in diretta gratuitamente ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Maurizio Sarri e la squadra di Max Allegri, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — Una stagione abbastanza turbolenta per la Lazio che, dopo quattro gare, tra Coppa Italia e campionato, senza vittorie, ha finalmente ritrovato il sorriso nello scorso match contro il Sassuolo: Adam Marusic, proprio sul finale, ha siglato la rete del 2-1 definitivo. Gli uomini di Maruizio Sarri, a dieci giornate dal termine, sono teoricamente tirati fuori da tutto ma sicuramente hanno intenzione di chiudere con gloria questo finale di stagione.

Il Milan sta pienamente centrando l'obiettivo che si è posto ad inizio stagione: tornare in Champions League. Gli uomini di Max Allegri, momentaneamente, sono a +9 dal quinto posto e a +4 dal Napoli, secondo. Di certo, però, dopo la vittoria nel derby con l'Inter di Cristian Chivu, qualche speranza per lo Scudetto si è riaccesa, e proprio per questo motivo cercheranno di portare a casa tre punti fondamentali.

Lazio-Milan: le probabili formazioni — La Lazio dovrà fare i conti con alcuni infortuni. Oltre a Provedel e Rovella, sono da valutare le condizioni di Alessio Romagnoli: al suo posto Maurizio Sarri potrebbe schierare Provstgaard dal 1'. Nel Milan, invece, è out Rabiot per squalifica, e quindi Max Allegri dovrebbe inserire Samuele Ricci.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.