La squadra di Euesbio Di Francesco è a caccia di punti salvezza, mentre la Dea è in rincorsa per restare agganciata al treno europeo

Domenico Ciccarelli Redattore 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 15:02)

La sfida del Via del Mare mette in palio punti importanti, con due formazioni che arrivano all’appuntamento con esigenze ben differenti: da una parte il Lecce, terzultimo in classifica, che deve allontanarsi dalla zona rossa della classifica, dall’altra un Atalanta che vive una stagione molto altalenante ma che non perde l’speranze per un piazzamento in zona Europa.

Dove vedere Lecce-Atalanta in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Lecce e Atalanta , che andrà in scena lunedì 6 aprile presso il Via del Mare alle 15:00, sarà trasmessa in diretta ed in su DAZN. Il duello tra la formazione di Eusebio Di Francesco e la squadra di Raffaele Palladino, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.

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Il momento delle due squadre — Il Lecce con la vittoria nello scontro diretto con la Cremonese aveva trovato un po’ di ossigeno e sembrava che poteva dare una svolta nella corsa salvezza, ma le sconfitte con Napoli e Roma hanno riportato la squadra salentina in piena zona retrocessione. Adesso per gli uomini di Eusebio Di Francesco serve una reazione immediata per cerca di ottenere la salvezza.

Dopo un periodo di blackout, l’Atalanta ha ripreso leggermente la propria marcia, prima strappando un pareggio pesante al San Siro con l’Inter e poi tornando al successo nel turno precedente contro il Verona per 1-0. Due risultati che hanno riaperto le speranze europee per gli uomini di Raffaele Palladino.

Lecce-Atalanta: le probabili formazioni — LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Eusebio Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Raffaele Palladino