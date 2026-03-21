Roma-Lecce: dove vedere la partita di Serie A in diretta TV e streaming live

Gasperini deve ritrovare il successo per non mollare il treno Champions, mentre la squadra salentina è in cerca di punti per la tranquillità

Domenico Ciccarelli Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 09:32)

Il mantra per le due squadre sarà quello di non mollare e ripartire immediatamente per poter raggiungere l’obiettivo. Allo Stadio Olimpico si sfidano la Roma di Gian Piero Gasperini e il Lecce guidato da Eusebio Di Francesco: la formazione capitolina deve ritrovare la vittoria per non staccarsi dal terno Champions; stesso discorso riguardo la squadra salentina che rischia di essere risucchiata nella zona rossa della classifica.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Roma-Lecce in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Roma e Lecce, che andrà in scena domenica 22 marzo presso il Stadio Olimpico alle 18:00, sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il duello tra la formazione di Gian Piero Gasperini e la squadra di Eusbio Di Francesco, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, la gara sarà trasmessa anche su Sky Sport, poiché per questo match detiene la co-esclusiva. Quindi di conseguenza si potrà assistere ovviamente su Sky Go e NOW.

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Il momento delle due squadre — La Roma ha subito un notevole rallentamento, il che ha portato la formazione giallorossa ad uscire dalla zona Champions: nelle ultime tre giornate di Serie A, ha rimediato un pareggio con la Juventus e due sconfitte rispettivamente contro il Genoa di Daniele De Rossi e il Como, e appunto con quest’ultima che gli è costata il quarto posto in classifica. Gian Piero Gasperini se vuole qualificarsi alla prossima massima competizione europea deve ritrovare la via del successo.

Il Lecce, momentaneamente fuori dalla zona rossa della classifica, grazie alla vittoria ottenuta due settimane fa contro la Cremonese, ha bisogno di altri punti importanti. Nello scorso weekend, al Maradona con il Napoli, nel primo tempo ha dato segnali incoraggianti ma che non sono bastati per superare la formazione azzurra, la quale nel secondo tempo con i top ha steso appunto la squadra salentina. Le sensazioni, però, sono positive, e quelllo che si percepisce è che c’è un gruppo unito e motivato.

Roma-Lecce: le probabili formazioni — La Roma dovrà fare ancora i conti con l’infermiera, alla quale, dopo Soulè, Dybala, Dovbyk e Ferguson, si aggiunge anche Manu Koné. Una perdita significativa per Gasperini, che dovrebbe rimpiazzare il francese con Pisilli, inserendo Vaz sulla trequarti insieme a Lorenzo Pellegrini. Il Lecce di Eusebio Di Francesco dovrebbe schierararsi con Pierotti, Gandelman e Sottil alle spalle di Stulic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Pellegrini; Malen, Vaz. All. Gian Piero Gasperini.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Eusebio Di Francesco.