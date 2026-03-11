Fiorentina-Rakow, la Viola riuscirà ad andare avanti? Il pronostico

Andata degli ottavi di UEFA Conference League all’Artemio Franchi: la squadra di Vanoli riuscirà a superare il club polacco?

Domenico Ciccarelli Redattore 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 21:02)

All’Artemio Franchi di Firenze va in scena l’andata degli ottavi di UEFA Conference League tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e il Rakow guidato da Lukasz Tomczyk. La Viola, reduce da un girone dove ha ottenuto 9 punti, dopo aver superato i playoff contro i polacchi del Jagiellonia, vogliono superare un altro club della Polonia per proseguire il cammino europeo. Riuscirà la formazione toscana ad andare avanti?

Fiorentina-Rakow: come arrivano le due squadre alla gara — La Fiorentina non sta vivendo una delle migliori stagioni, e l’ultima gara contro il Parma ha fatto storcere un po’ il naso: nel weekend prossimo ci sarà un scontro salvezza molto importante, ossia quello con la Cremonese. Nonostante ciò, la Viola, finora, in Conference League nel suo ha saputo imporrsi. Sicuramente l’obiettivo di Paolo Vanoli sarà quello di andare il più avanti possibile e, chissà, rendere meno amara questa annata con un successo europeo.

Davanti, però, c’è il Rakow, ossia una delle migliori squadre di questa competizione: il secondo posto nel girone di Conference League, con i 14 punti ottenuti grazie alle quattro vittorie e due pareggi, non passa inosservato. La squadra di Lukasz Tomczyk è parsa, almeno finora, abbastanza solida e compatta.

Fiorentina-Rakow: le probabili formazioni — Tolto l’indisponibile Moise Kean, la Fiorentina dovrebbe schierare la miglior formazione: l’obiettivo è quello di andare avanti. Paolo Vanoli si affida a Mandragora e alla qualità di Albert Gudmundsson. In attacco sembra essere pronto Roberto Piccoli. Il Rakow, invece, si presenta con il consueto 3-5-2, con Jean Carlos e Braut Brunes in fase offensiva.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Pongracic, Gosens; Fagioli, Ndour, Mandragora; Gudmundsson, Jack Harrison; Piccoli. All. Paolo Vanoli.

RAKOW (3-5-2): Trelowski; Mosor, Ilenic, Racovitan; Svarnas, Pienko, Bulat, Ivi, Repka; Jean Carlos, Braut Brunes. All. Lukzas Tomczyk.

Il pronostico — Il favore del pronostico pende dal lato della Fiorentina: il successo della Viola all’Artemio Franchi è quotato a 1.73, mentre l’X, per i bookmakers, è a quota 3.70. La vittoria esterna del Rakow, invece, è quotata a 4.50. È vero, la sfida sembra nascondere molte insidie, ma la squadra di Paolo Vanoli non può ancora toppare. La soluzione consigliata è quella di optare per l’1FISSO.