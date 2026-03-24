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LA SFIDA

Turchia-Romania, dentro o fuori per il Mondiale: dove seguire la gara

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Ad Istanbul si incontrano Montella e Lucescu: chi vincerà dovrà vedersela in Finale con una tra Slovacchia o Kosovo
Domenico Ciccarelli
Domenico Ciccarelli Redattore 

Ad Istanbul si può scrivere un bel pezzo di storia. Al Tüpraş Stadyumu si sfidano la Turchia di Vincenzo Montella e la Romania, per staccare il pass della finale alle qualificazioni europee ai prossimi Mondiali: la Nazionale turca non ottiene tale traguardo dal 2002, mentre la formazione rumena dal 1998. La vincente dovrà fare i conti con una tra Slovacchia o Kosovo.

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Dove vedere Turchia-Romania in diretta TV e streaming gratis

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La gara del Tüpraş Stadyumu tra Turchia e Romania, che mette in palio l'accesso alla finale playoff dei Mondiali, andrà scena giovedì 26 marzo alle ora 18:00 e sarà trasmessa in Italia su Sky Sport con copertura anche in streaming su NOW e Sky Go per tutti gli abbonati. Il duello, dunque, si potrà assistere attraverso Smart Tv, tablet o PC.

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Il momento delle due squadre

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Il percorso della Turchia è stato molto discreto ma nulla ha potuto fare contro le Furie Rosse della Spagna. La squadra di Vincenzo Montella ha chiuso al secondo posto con 13 punti ottenuti: ha praticamente rimediato solo una sconfitta, appunto quella con la Nazionale spagnola che ha concluso il Girone E in cima alla classifica

Discorso diverso per la Romania, che si è trovata alle Semifinali delle qualificazioni ai prossimi Mondiali grazie alla vittoria nel proprio girone della Nations League 2024-2025: regolamento UEFA che ha salvato la formazione rumena poiché è terminata terza nel Girone H.

Turchia-Romania: le probabili formazioni

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TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Çelik, Demiral, Ayhan, Müldür; Özcan, Çalhanoğlu (C); Aktürkoğlu, Ünder, Çakıroğlu; Yılmaz. Allenatore: Vincenzo Montella

ROMANIA (4-2-3-1): Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bank; Cicâldău, Marin; Hagi, Rădoi, Tănase; Man (C). Allenatore: Mircea Lucescu

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