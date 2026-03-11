Sabato 14 marzo alle ore 18:00 gli azzurri sfidano i giallorossi, gara valevole per la 29ª giornata: dove seguire il match

Domenico Ciccarelli Redattore 11 marzo - 20:16

Una gara che può avere una grande valenza per le due sfidanti. Da una parte chi vuole consolidare il terzo posto e, chissà, insidiare la seconda posizione, dall’altra una che vuole centrare a pieno la salvezza: al Maradona scendono in campo il Napoli, reduce dalla vittoria con il Torino, e il Lecce che arriva dall’ottima vittoria con la Cremonese.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Napoli-Lecce in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Napoli-Lecce, che andrà in scena sabato 14 marzo presso il Diego Maradona alle 18:00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Antonio Conte e la squadra di Eusebio Di Francesco dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Napoli, in una stagione molto complessa in virtù degli infortuni, sembra aver ritrovato uno spiraglio di luce: quasi sicuramente a breve rientreranno i Fab Four, ossia Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay. Ora, la squadra azzurra, dopo le due vittorie ottenuta con l’Hellas Verona e poi contro il Torino, è in cerca di continuità per ottenere la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Il Lecce, però, ha dimostrato di essere un avversario ostile. La squadra giallorossa è in piena lotta salvezza ma nelle ultime cinque sfide, tolte le sconfitte contro Como e Inter, ha praticamente trionfato con Udinese, a Cagliari e con la Cremonese, e con quest’ultima pare aver trovato linfa vitale.

Napoli-Lecce: le probabili formazioni — Dopo alcuni rientri, però, il Napoli dovrà fare a meno dell’infortunato Antonio Vergara: al suo posto, Antonio Conte potrebbe schierare il tutto fare Elmas, con Frank Anguissa pronto a tornare dal 1’. Spazio ancora ad Alisson Santos, e Rasmus Hojlund da prima punta. Il Lecce, invece, dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3, con il tridente composto da Pierotti, Stulic e Banda.

NAPOLI(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Zambo Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Antonio Conte.

LECCE(4-3-3): Falcone; D.Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly L.; Pierotti, Stulic, Banda. All. Eusebio Di Francesco.