All'Unipol Domus, il Cagliari accoglie il Napoli di Antonio Conte: una sfida che per entrambe le squadre può essere un sbocco importante. Da una parte la formazione rossoblù che è in piena lotta per la salvezza, ed ha come obiettivo tenere il più lontano possibile la zona rossa della classifica; dall'altra la squadra azzurra che vuole agguantare quanto prima la qualificazione per la prossima UEFA Champions League.
LA SFIDA
Cagliari-Napoli: dove vedere l’anticipo di Serie A in diretta TV e streaming live
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Dove vedere Cagliari-Napoli in diretta TV e streaming gratis—
La sfida tra Cagliari e Napoli, che andrà in scena venerdì 20 marzo presso l'Unipol Domus alle 18:30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Fabio Pisacane e la squadra di Antonio Conte, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.
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Il momento delle due squadre—
Dopo un periodo di piena forma, dove sono arrivate le tre vittorie consecutive rispettivamente contro Juventus, Fiorentina e Verona, il Cagliari ha avuto un calo abbastanza preoccupante: nelle ultime sei sfide, la squadra di Fabio Pisacane ha raccolto solo due punti, troppo poco se si vuole ambire alla salvezza. E la sconfitta per 3-1 con il Pisa ha lasciato l'amaro in bocca.
Il Napoli, che pian piano sta recuperando tutti i pezzi pregiati, dopo la sconfitta a Bergamo, ha ottenuto tre success di fila. Un rendimento che ha permesso agli azzurri di avvicinarsi al Milan, secondo, di solo un punto e di distanziare la quinta classificata (Juventus) di ben 6 punti. L'obiettivo di Antonio Conte è quello di tenere salda la posizione in zona Champions.
Cagliari-Napoli: le probabili formazioni—
Il Cagliari di Fabio Pisacane dovrebbe presentarsi con il solito 3-5-2, con l'ex Gaetano, tronato da poco dall'infortunio, pronto a riprendersi la maglia da titolare. Il duo offensivo rossoblù dovrebbe, invece, essere composto da Esposito e Kilicsoy. Nel Napoli molto probabilmente dovrebbe rientrare dal 1' sia Kevin De Bruyne, Scott McTominay: lo scozzesse dovrebbe affiancare il suo connazionale Gilmour.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Folorunsho, Gaetano, Sulemana, Zappa; Esposito, Kilicsoy. All. Fabio Pisacane.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Antonio Conte.
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