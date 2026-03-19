La squadra di Pisacane cerca di agguantare quanto prima la salvezza, mentre la formazione azzurra vuole consolidare la zona Champions

Domenico Ciccarelli Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 18:32)

All'Unipol Domus, il Cagliari accoglie il Napoli di Antonio Conte: una sfida che per entrambe le squadre può essere un sbocco importante. Da una parte la formazione rossoblù che è in piena lotta per la salvezza, ed ha come obiettivo tenere il più lontano possibile la zona rossa della classifica; dall'altra la squadra azzurra che vuole agguantare quanto prima la qualificazione per la prossima UEFA Champions League.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Cagliari-Napoli in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Cagliari e Napoli, che andrà in scena venerdì 20 marzo presso l'Unipol Domus alle 18:30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Fabio Pisacane e la squadra di Antonio Conte, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Dopo un periodo di piena forma, dove sono arrivate le tre vittorie consecutive rispettivamente contro Juventus, Fiorentina e Verona, il Cagliari ha avuto un calo abbastanza preoccupante: nelle ultime sei sfide, la squadra di Fabio Pisacane ha raccolto solo due punti, troppo poco se si vuole ambire alla salvezza. E la sconfitta per 3-1 con il Pisa ha lasciato l'amaro in bocca.

Il Napoli, che pian piano sta recuperando tutti i pezzi pregiati, dopo la sconfitta a Bergamo, ha ottenuto tre success di fila. Un rendimento che ha permesso agli azzurri di avvicinarsi al Milan, secondo, di solo un punto e di distanziare la quinta classificata (Juventus) di ben 6 punti. L'obiettivo di Antonio Conte è quello di tenere salda la posizione in zona Champions.

Cagliari-Napoli: le probabili formazioni — Il Cagliari di Fabio Pisacane dovrebbe presentarsi con il solito 3-5-2, con l'ex Gaetano, tronato da poco dall'infortunio, pronto a riprendersi la maglia da titolare. Il duo offensivo rossoblù dovrebbe, invece, essere composto da Esposito e Kilicsoy. Nel Napoli molto probabilmente dovrebbe rientrare dal 1' sia Kevin De Bruyne, Scott McTominay: lo scozzesse dovrebbe affiancare il suo connazionale Gilmour.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Folorunsho, Gaetano, Sulemana, Zappa; Esposito, Kilicsoy. All. Fabio Pisacane.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Antonio Conte.