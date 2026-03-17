Venezia-Padova, Giovanni Stroppa blinderà la vetta? Il pronostico DDD

I Lagunari sono ormai spediti nella lotta verso la Serie A, e il primo posto, attuale, aumenta notevolmente le speranze promozione, mentre gli di Matteo Andreoletti vivono una stagione molto altalenante.

Domenico Ciccarelli Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 09:32)

La 31ª giornata di Serie B regala il derby veneto, una delle sfide più sentite vista la rivalità tra le due tifoserie: allo Stadio Penzo il Venezia di Giovanni Stroppa ospita il Padova. I Lagunari sono ormai spediti nella lotta verso la Serie A, e il primo posto, attuale, aumenta notevolmente le speranze promozione, mentre gli di Matteo Andreoletti vivono una stagione molto altalenante.

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Venezia-Padova: come arrivano le squadre — Il Venezia arriva al derby veneto in ottima salute. Nonostante, la piccola battuta d'arresto rimediata al Ferraris con la Sampdoria, gli uomini di Giovanni Stroppa comandano la classifica di Serie B, grazie ai 64 punti raccolti in 30 giornate: nelle ultime dieci gare, i Lagunari hanno ottenuto ben 7 successi e, se la promozione in A è un obiettivo, devono continuare su questa lunghezza d'onda.

Il Padova vive non esattamente in situazione contraria ma quasi. La squadra di Matteo Andreoletti è reduce da due KO consecutivi, prima quello arrivato ad Avellino al 92' e poi quello nel turno recente con il Catanzaro per 1-3. I Biancoscudati, però, a denti stretti sta cercando di tenere lontana la zona playout, ora, distante solo tre punti.

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Venezia-Padova: le probabili formazioni — Giovanni Stroppa dovrebbe proporre il Venezia con il consueto 3-5-2, con Yeboah e Adorante a guidare la fase offensiva dei lagunari. Il Padova, invece, deve rinunciare, tra le tante assenze, anche a Papu Gomez. Il tecnico dei biancoscudati, Matteo Andreoletti, lancia il duo Buonaiuto-Lasagna.

Venezia (3-5-2): Stankovic: Sverko, Svoboda, Schingtienne; Hainaut, Doumbia, Busio, Perez, Sagrado; Yeboah, Adorante. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Villa, Pastina, Faedo; Capelli, Fusi, Crisetig, Di Mariano; Buonaiuto, Lasagna. Allenatore: Matteo Andreoletti.

Il pronostico — Ovviamente il favore del pronostico pende dal lato della capolista: il successo del Venezia di Giovanni Stroppa è a quota 1.27. In caso di parità, i bookmakers quotano la giocata a 5.75, mentre la vittoria esterna del Padova è, addirittura, quotata a 8.00. Il derby veneto, visto le condizioni delle due squadre, non dovrebbe riservare sorprese. La soluzione migliore è quella di optare per l'1 fisso.