Il momento delle due squadre

Il Canada, che dopo l’Islanda incontrerà anche la Tunisia, sta cercando di prepararsi nei migliori dei modi alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Gli uomini di Jasse Marsch sono reduci dalle due vittorie in amichevole contro rispettivamente il Venezuela, gara vinta 2-0, e il Guatemala, superato per 1-0. L’obiettivo sarà dunque quello di continuare su questa lunghezza d’onda.