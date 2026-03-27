In vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, il Canada, nazione ospitante, torna in campo per un test internazionale: al BMO Field di Toronto arriva l’Islanda di Arnar Gunnlaugsson che in virtù dei risultati non soddisfacenti non è riuscita a staccare il pass per il Mondiale. Per la selezione canadese, però, può essere una sfida dove cercherà di trarre segnali positivi.
AMICHEVOLE
Canada-Islanda: dove vedere la sfida del BMO Field in diretta TV e streaming
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Al momento il duello tra il Canada di Jasse Marsch e l’Islanda guidata da Arnar Gunnlaugsson che andrà in scena sabato 28 marzo alle ore 18:00 presso del BMO Field, non emerge una conferma chiara della diretta TV in Italia, ma la sfida si potrà seguire ugualmente in live testuale su Gazzetta.it.
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Il momento delle due squadre—
Il Canada, che dopo l’Islanda incontrerà anche la Tunisia, sta cercando di prepararsi nei migliori dei modi alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Gli uomini di Jasse Marsch sono reduci dalle due vittorie in amichevole contro rispettivamente il Venezuela, gara vinta 2-0, e il Guatemala, superato per 1-0. L’obiettivo sarà dunque quello di continuare su questa lunghezza d’onda.
L’Islanda, oltre la pesante sconfitta rimediata in amichevole contro il Messico per 4-0, arriva dall’amara mancata qualificazione al Mondiale. La sconfitta all’ultimo giornata del Girone D contro l’Ucraina ha pesato come un macigno: a 10 minuti dalla fine gli uomini di Arnar Gunnlaugsson erano ad un passo dai playoff ma sono stati condannati dalle reti prima di Zubkov e poi quella di Hutsuliak.
Canada-Islanda: le probabili formazioni—
Canada (4-4-2): Crépeau; Sigur, Waterman, Cornelius, Laryea; Buchanan, Koné, Osorio, Millar; Jonathan David, Larin. Ct. Jasse Marsch.
Islanda (4-2-3-1): Runarsson; Sampsted, Ingason, Gretarsson, Thorhallsson; Johannesson, Gunnarsson; Gudjohnsen, Sigurdsson, Magnusson; Oskarsson. Ct. Arnar Gunnlaugsson.
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