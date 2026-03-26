Non manca molto alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e, tra le tante sfide affascinanti, in quel del St. Jakob Park di Basilea si confronteranno la Svizzera di Murat Yakin e la Germania guidata da Naglesmann. La sfida tra le due formazioni sarà un vero proprio test in vista dei Mondiali: nelle ultime uscite i padroni di casa, davanti ai propri tifosi, sono rimasti sempre imbattuti contro la nazionale tedesca.
AMICHEVOLE
Svizzera-Germania: dove vedere la sfida del St. Jakob Park in diretta TV
Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:
Dove vedere Svizzera-Germania in diretta TV e streaming gratis—
La gara del St. Jakob Park tra Svizzera e Germania, amichevole internazionale di gran lusso, andrà scena venerdì 27 marzo alle ora 20:45 e sarà trasmessa in Italia su Sky Sport con copertura anche in streaming su NOW e Sky Go per tutti gli abbonati. Il duello, dunque, si potrà assistere attraverso Smart Tv, tablet o PC.
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Il momento delle due squadre—
La Svizzera si presenta al match con una base consolidata e con alcuni rientri che vanno ad aumentare profondità ed esperienza della rosa, come quelli di Remo Freuler e Danis Zakaria. La formazione di Murat Yakin ha ottenuto il pass per la Coppa del Mondo FIFA 2026 grazie al primo posto ottenuto nel Girone B con 14 punti totalizzati in 6 gare.
La Germania, dopo un breve periodo di sbandamento, hanno ottenuto cinque successi di fila, disputando un ottimo girone per la qualificazioni ai Mondiali e ottenendo così il primo posto nel Gruppo A. Gli uomini di Julian Neglesmann sembrano aver ritrovato brillantezza e, in quel di Basilea, possono dare segnali incoraggianti.
Svizzera-Germania: le probabili formazioni—
Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Ricardo Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo. Ct: Murat Yakin.
Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Gündogan; Sané, Wirtz, Gnabry; Havertz. Ct: Julian Nagelsmann.
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