Svizzera-Germania: dove vedere la sfida del St. Jakob Park in diretta TV

Test di lusso in quel di Basilea. La formazione di Murat Yakin sfida gli uomini di Julian Neglesmann: chi supererà la prova?

Domenico Ciccarelli Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 10:46)

Non manca molto alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e, tra le tante sfide affascinanti, in quel del St. Jakob Park di Basilea si confronteranno la Svizzera di Murat Yakin e la Germania guidata da Naglesmann. La sfida tra le due formazioni sarà un vero proprio test in vista dei Mondiali: nelle ultime uscite i padroni di casa, davanti ai propri tifosi, sono rimasti sempre imbattuti contro la nazionale tedesca.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Svizzera-Germania in diretta TV e streaming gratis — La gara del St. Jakob Park tra Svizzera e Germania, amichevole internazionale di gran lusso, andrà scena venerdì 27 marzo alle ora 20:45 e sarà trasmessa in Italia su Sky Sport con copertura anche in streaming su NOW e Sky Go per tutti gli abbonati. Il duello, dunque, si potrà assistere attraverso Smart Tv, tablet o PC.

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Il momento delle due squadre — La Svizzera si presenta al match con una base consolidata e con alcuni rientri che vanno ad aumentare profondità ed esperienza della rosa, come quelli di Remo Freuler e Danis Zakaria. La formazione di Murat Yakin ha ottenuto il pass per la Coppa del Mondo FIFA 2026 grazie al primo posto ottenuto nel Girone B con 14 punti totalizzati in 6 gare.

La Germania, dopo un breve periodo di sbandamento, hanno ottenuto cinque successi di fila, disputando un ottimo girone per la qualificazioni ai Mondiali e ottenendo così il primo posto nel Gruppo A. Gli uomini di Julian Neglesmann sembrano aver ritrovato brillantezza e, in quel di Basilea, possono dare segnali incoraggianti.

Svizzera-Germania: le probabili formazioni — Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Ricardo Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo. Ct: Murat Yakin.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Gündogan; Sané, Wirtz, Gnabry; Havertz. Ct: Julian Nagelsmann.